Китай успешно вывел на орбиту два навигационных спутника

ПЕКИН, 30 мар – РИА Новости. Китай в пятницу произвел успешный пуск ракеты-носителя "Чанчжэн-3В" с двумя навигационными спутниками Beidou-3, которые станут частью глобальной навигационной системы, создаваемой КНР.

Как сообщило Центральное телевидение Китая, пуск ракеты с двумя спутниками для китайской собственной глобальной навигационной системы Beidou состоялся в пятницу в 01.56 по местному времени.

Оба спутника после трех с лишним часов полета вышли на заданную орбиту. Спутники будут работать вместе с остальными шестью запущенными ранее спутниками Beidou после того, как пройдут серию тестов.

Китай планирует к концу 2018 года увеличить до 18 число выведенных на орбиту спутников Beidou-3, а к концу 2020 года — до 30.

Ранее в "Белой книге" КНР по космическим исследованиям сообщалось, что Китай планирует в 2018 году начать предоставлять основные навигационные услуги странам вдоль нового Шелкового пути за счет навигационной системы Beidou. Отмечалось, что глобальная сеть Beidou будет состоять из 35 спутников.

Beidou — создаваемая КНР глобальная навигационная система, которая станет конкурентом американской GPS и российской ГЛОНАСС. Планируется, что к 2020 году система будет предоставлять навигационные услуги по всему миру.