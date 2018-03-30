Эксперт сообщил, кто первым полетит на новом российском космическом корабле

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Первым членом экипажа нового российского космического корабля "Федерация" станет робот, который будет создан с использованием задела по роботу-аватару "Федор", но, скорее всего, он получит другое имя, сообщил РИА Новости технический директор предприятия-изготовителя роботов НПО "Андроидная техника" Евгений Дудоров.

Ранее сообщалось, что робот "Федор" станет первым, кто полетит на разрабатываемом в России новом космическом корабле "Федерация". Более того, ожидается, что робот примет участие во всех трех испытательных полетах нового корабля — тестовом в 2022 году, со стыковкой к МКС в автоматическом режиме в 2023 году и с космонавтами на борту в 2024 году.

"Это (будет) не совсем "Федор", который существует сейчас, это уже следующие версии "Федора", какие-то другие роботы на основе той технологии, которая была разработана… Он, скорее всего, получит другое имя", — сказал Дудоров на конференции "Робосектор".

Он рассказал, что в ходе первого полета нового корабля робот должен будет собирать данные, чтобы разработчики потом смогли оценить возможность управления кораблем с его помощью как в автономном, так и в копирующем (то есть когда робот с помощью экзоскелета выполняет команды человека). Также планируется определить, как влияют перегрузки космического полета на системы и узлы робота.

Дудоров напомнил, что после возвращения на Землю робот должен будет самостоятельно выбраться из корабля. "По плану потребуется не один робот, а несколько экземпляров. Один-два экземпляра по сути должны пройти уничтожение, мы должны их испытать, чтобы посмотреть, при каких условиях они разрушатся или какая-либо проблема произойдет. А уже финальный образец, который будет отточен, он и полетит на корабле "Федерация", — добавил Дудоров.

Он уточнил, что "пока никто не знает, как будет называться новый робот", и каким образом ему выберут название. Его могут назвать "Федор-2" или "Испытатель". Дудоров не исключил и того, что на название для нового робота могут объявить конкурс.