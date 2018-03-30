Эксперт сообщил, кто первым полетит на новом российском космическом корабле

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Первым членом экипажа нового российского космического корабля "Федерация" станет робот, который будет создан с использованием задела по роботу-аватару "Федор", но, скорее всего, он получит другое имя, сообщил РИА Новости технический директор предприятия-изготовителя роботов НПО "Андроидная техника" Евгений Дудоров.
"Это (будет) не совсем "Федор", который существует сейчас, это уже следующие версии "Федора", какие-то другие роботы на основе той технологии, которая была разработана… Он, скорее всего, получит другое имя", — сказал Дудоров на конференции "Робосектор".
Он рассказал, что в ходе первого полета нового корабля робот должен будет собирать данные, чтобы разработчики потом смогли оценить возможность управления кораблем с его помощью как в автономном, так и в копирующем (то есть когда робот с помощью экзоскелета выполняет команды человека). Также планируется определить, как влияют перегрузки космического полета на системы и узлы робота.
Он уточнил, что "пока никто не знает, как будет называться новый робот", и каким образом ему выберут название. Его могут назвать "Федор-2" или "Испытатель". Дудоров не исключил и того, что на название для нового робота могут объявить конкурс.