Илон Маск намерен сертифицировать Crew Dragon к февралю 2019 года

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Владелец компании SpaceX Илон Маск планирует завершить сертификацию своего частного космического корабля Crew Dragon для полетов к МКС к февралю 2019 года, следует из доклада на сайте НАСА.

Ранее НАСА сообщало, что первый полет двух американских астронавтов к МКС на корабле Crew Dragon, назначен на апрель 2019 года, а первый российский космонавт может отправиться в составе международного экипажа на Crew Dragon в ноябре 2019 года. Вместе с тем, Роскосмос не планирует допускать российских космонавтов к полетам на американских частных космических кораблях до завершения их сертификации.

Космический корабль Dragon-2, известный также как Crew Dragon, представляет собой частный многоразовый пилотируемый космический корабль компании SpaceX, разработанный по заказу НАСА в рамках программы Commercial Crew Development. Ожидается, что он будет выводиться ракетой-носителем Falcon 9. Пилотируемый Dragon был впервые представлен 30 мая 2014 года.