Глава РАН сообщил о подготовке нового "майского" указа президента о науке

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Новый "майский" указ президента РФ, касающийся развития науки в России, готовится в настоящее время, сообщил глава Российской академии наук Александр Сергеев.

"Такой указ сейчас готовится", — сказал Сергеев в четверг на Общем собрании РАН.

По словам Сергеева, очень важно, чтобы в ближайшее время РАН направила в администрацию президента свои предложения по указу. "Я попрошу по возможности формулировать такие предложения", — сказал он.

Сергеев рассказал, что, с его точки зрения, хотелось бы видеть в новом указе. "Во-первых, необходимо восстановить Российскую академию наук как "штаб" исследований и разработок, обеспечивающий организацию и проведение фундаментальных научных исследований, координирующий стратегию научно-технологического развития страны, обеспечивающий разработку стратегических прогнозов и экспертизу важнейших государственных решений", — отметил Сергеев.

Кроме того, надо восстановить целостность научного комплекса на территории России, устранить разрыв между "гражданской" наукой и "оборонными" исследованиями, обеспечить существенное расширение присутствия России в международном научном пространстве, считает глава РАН.

Также следует сформировать новую систему государственного управления исследованиями и разработками, поручив ее координацию отдельному профильному заместителю председателя правительства, который бы возглавил госкомиссию по науке и технологиям по аналогии с военно-промышленной комиссией, отметил Сергеев.

Наконец, по его мнению, надо пересмотреть подходы к ресурсному обеспечению науки, в том числе путем концентрации средств на приоритетных направлениях, провести скорейшую инвентаризацию российской академической науки, создать механизмы стимулирования привлечения в инновационную деятельность средств из негосударственных источников, заключить соглашения между государством и крупными компаниями и корпорациями о совместном финансировании разработок.

В 2012 году Владимир Путин начал свою работу на посту президента с подписания так называемых "майских указов" — широкой программы развития социальных гарантий. Там содержались параметры, на которые экономика РФ должна выйти в течение его президентского срока.