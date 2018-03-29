Китайская космическая станция ускорила падение

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Радиолокационная станция в Германии засняла неконтролируемое вращение падающей китайской орбитальной станции "Тянгун-1", полученное видео на своей странице на Youtube опубликовал Фраунгоферский институт высокочастотной физики и радиолокационной техники (Fraunhofer Institute for High Frequency Physics and Radar Techniques).

"Скорость вращения увеличилась до 2,2 градусов в секунду, что составляет один оборот вокруг своей оси за 2 минуты 43 секунды", — говорится в подписи в видео.

Съемка произведена 27 марта. Это пока единственное в мире обнародованное радиолокационное изображение станции перед ее падением, отмечается в подписи к видео.

На сайте германского института указано, что наблюдения проводятся по заданию Европейского космического агентства. Для получения изображения использовалась 34-метровая параболическая антенна радиолокатора, расположенного недалеко от Бонна. Наблюдение проводится для того, чтобы выяснить, остается ли корпус станции неповрежденным или она начала распадаться на части, а также для того, чтобы установить скорость и направление ее вращения, поскольку от этого зависит трение "Тянгун-1" об атмосферу, а значит и сроки падения на Землю.

По прогнозам Управления космического мусора Европейского космического агентства от 28 марта, китайская станция сойдет с орбиты и войдет в атмосферу Земли в промежутке между утром 31 марта и полуднем 1 апреля.

В зону падения обломков станции входят территории Португалии, Испании, Италии, Греции, Турции, центрально-азиатских республик за исключением Казахстана, Китай, Япония, вся Африка, страны Азии, Океании, Австралия, США, Мексика, страны центральной и Южной Америки.

Станция "Тянгун-1" ("Небесный дворец-1") была запущена на орбиту 29 сентября 2011 года. Китай стал третьей страной в мире после СССР и США, запустивший свою орбитальную станцию. По своим функциям "Тянгун-1" аналогична советским станциям серии "Алмаз" и "Салют" и предназначена для отработки процессов стыковки с космическими кораблями и отработки систем автономного жизнеобеспечения космонавтов.

За время ее существования "Тянгун-1" посетило три экспедиции — в 2011, в 2012 и 2013 годах. В 2016 году связь со станцией была потеряна.

Станция находится в космосе уже 6,5 лет. Масса станции — 8,5 тонны, длина — 10,4 метра, жилой объем — 15 кубических метров.