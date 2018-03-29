Ученые РАН усомнились в возможности дальних пилотируемых миссий в космосе

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Специалисты Российской академии наук в 2017 году получили результаты, которые могут поставить под сомнение возможность пилотируемых миссий для освоения дальнего космоса, заявил президент РАН Александр Сергеев в четверг на общем собрании Академии наук.

Сергеев обнародовал основные результаты, полученные учеными РАН в минувшем году. Среди них — результаты моделирования воздействия космического излучения на живые организмы. Влияние воздействия ионизирующего излучения на экипажи космических кораблей — одна из основных проблем, которые надо решить, планируя такие полеты.

По словам Сергеева, при облучении тяжелыми ионами выявлено достоверное снижение когнитивных функций у обезьян.

"Это очень серьезный результат, который может ставить под сомнение возможность далеких (пилотируемых) миссий", — подчеркнул Сергеев.

"Нарушения со стороны центральной нервной системы, возникающие в процессе космического полета, могут привести к невыполнению поставленной задачи", — добавил он.