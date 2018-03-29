Ученые назвали пищевую добавку, омолаживающую сердце и сосуды

МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Одна из альтернативных форм витамина B3 заставляет организм считать, что ему постоянно не хватает калорий, что омолаживает сердце и сосуды и замедляет старение, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

"Мы первыми проверили то, как это относительно новое вещество влияет на работу организма людей, которые принимали его на протяжении долгого времени. Наши опыты показали, что человек хорошо переносит его прием и что это соединение включает часть тех же цепочек генов, которые активируются при недостатке калорий", — заявил Даг Силс (Doug Seals) из университета Колорадо в Боулдере (США).

Эксперименты, проведенные на червях, мышах и ряде других животных еще в 60 годах прошлого века, показали, что снижение числа калорий в диете заметно продлевает животным жизнь. За последующие десятилетия биологи выделили десятки генов и гормонов, потенциально задействованных в этом феномене, однако ни одним из них так и не удалось научиться пользоваться для продления жизни человека или этих же самых животных.

Ученые достаточно давно, как рассказывает Силс, пытаются "нащупать" те цепочки генов и белков, которые включаются при недостатке калорий и защищают клетки ключевых органов тела от дряхления и накопления в них мутаций. Параллельно другие группы исследователей пытаются найти гормоны и другие сигнальные молекулы, которые бы включали эти "гены долголетия" и продлевали человеку жизнь, не заставляя его при этом голодать или недоедать.

Первым из них, как показали опыты колорадских молекулярных биологов, может стать одна из альтернативных форм витамина В3, соединение никотиновой кислоты, аммиака и сахара рибозы. Это вещество было открыто еще в середине 20 века, однако в качестве пищевой добавки и витамина оно начало использоваться совсем недавно, около двух лет назад.

Еще несколько лет назад ученые заметили, что эта форма витамина В3 похожа по своей структуре на те молекулы, с которыми взаимодействует белок SIRT1, один из ключевых "дирижеров" метаболизма и скорости старения в организме человека и других животных. Это натолкнуло их на мысль, что В3 можно использовать для того, чтобы имитировать недостаток калорий и заставлять организм включать часть защитных реакций.

Руководствуясь этой идеей, биологи собрали группу из нескольких десятков добровольцев в возрасте от 55 до 79 лет, половина из которых питалась обычной пищей и принимала нормальные витамины, а другие – альтернативную версию В3. Через шесть недель ученые собрали пробы крови и подвели итоги эксперимента.

Как оказалось, прием достаточно больших количеств "нового" витамина В3, примерно одного грамма вещества в сутки, заметно повысил активность SIRT1 и других белков, защищающих организм от старения. В результате этого произошло, как отмечают сами ученые, самое настоящее омоложение кровеносной системы.

К примеру, у всех добровольцев, страдавших от гипертонии, давление снизилось на 10 миллиметров ртутного столба после перехода на новые витамины, что эквивалентно снижению вероятности заполучить сердечный приступ на 25%. Падение давления, в свою очередь, было связано с омоложением стенок сосудов и повышением их гибкости.

В ближайшее время Силс и его коллеги планируют провести более масштабные клинические испытания, которые, как они надеются, подтвердят результаты опытов и позволят им проверить, как новая версия В3 влияет на другие старческие проблемы со здоровьем, такие как болезнь Альцгеймера.