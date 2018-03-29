МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Роскосмос и НАСА в апреле согласуют требования к шлюзовому модулю, который Россия изготовит для международной окололунной станции, сообщил в четверг РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

В сентябре 2017 года Россия и США подписали предварительное соглашение о сотрудничестве в создании окололунной орбитальной станции. Планируется, что Россия создаст для нее шлюзовой модуль, из которого космонавты смогут выходить на поверхность станции для ее технического обслуживания или проведения экспериментов. В качестве прототипов для него рассматриваются российские модули Международной космической станции — "Пирс" и "Узловой".

"С 9 апреля в Хьюстоне будет проходить двухсторонняя рабочая встреча, на которой планируется представить отчет о проделанной Россией работе по тематике окололунной станции, согласовать вопросы интеграции российской шлюзовой камеры с американской сверхтяжелой ракетой SLS и кораблем Orion", — сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что в случае, если российская сторона выделит разработчику модуля РКК "Энергия" необходимые средства, с 2019 года начнется разработка документации на шлюзовую камеру, а в 2021 году она должна быть изготовлена. На 2022 год предварительно запланирована отправка модуля в США для подготовки к запуску, планируемому на 2025 год.

К международной окололунной орбитальной станции российский модуль предполагается запустить на американской ракете SLS совместно с космическим кораблем Orion.