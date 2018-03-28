НАСА сообщило, когда первый российский космонавт полетит на корабле Dragon

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Российского космонавта планируется включить в экипаж пилотируемой версии частного американского космического корабля Dragon, который отправится к Международной космической станции (МКС) в ноябре 2019 года, говорится в опубликованном на сайте НАСА докладе.

В настоящее время экипажи на МКС доставляют только российские космические корабли "Союз".

Согласно отчету, в ноябре 2019 года к МКС запланирован запуск пилотируемой версии космического корабля Dragon с четырьмя членами экипажа. Три места в корабле займут члены американского сегмента станции, к которым относятся представители США, Канады, Европы и Японии. Одно место зарезервировано для российского члена экипажа.