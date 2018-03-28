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РИА Наука
РИА Наука

Россия приступила к разработке сверхтяжелой ракеты-носителя

15:5128.03.2018
05820
© РКК "Энергия" им. С.П. КоролеваЗдание РКК Энергия. Архивное фотоЗдание РКК Энергия. Архивное фото
© РКК "Энергия" им. С.П. Королева

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Россия приступила к разработке сверхтяжелой ракеты-носителя, Роскосмос на первом этапе выделит 1,6 миллиарда рублей на разработку эскизного проекта, головным предприятием выбрана РКК "Энергия".

Согласно опубликованным на сайте госзакупок данным, разработку планируется завершить до конца октября 2019 года. Ракета должна будет выводить более 80 тонн на низкую околоземную орбиту, а до Луны доставлять не менее 20 тонн. В проекте должны быть заложены возможности увеличения грузоподъемности до 140 и 27 тонн на соответствующие орбиты. Планируется, что с помощью новой ракеты можно будет отправлять корабли и станции не только к Луне, но и к Марсу и Юпитеру, при этом перелет экспедиций к Луне должен длиться не дольше пяти суток. Летные испытания ракеты должны начаться в 2028 году пуском с космодрома Восточный.

Для Луны и обороны

Логотип госкорпорации Роскосмос. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Руссак
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Эксперт рассказал, для чего России может понадобиться сверхтяжелая ракета

Эксперты, опрошенные РИА Новости, согласны с тем, что России важно начать разрабатывать сверхтяжелую ракету-носитель. Так, академик Российской академии космонавтики Александр Железняков полагает, что "сверхтяж" в условиях осложнения международной остановки может понадобиться не только для освоения Луны и Марса, но и для оборонных целей.

"Сверхтяжелый носитель нужен. Если мы собираемся в ближайшие 10-15 лет летать к Луне, пытаться организовать экспедиции к Марсу или астероидам, имеющимися средствами выведения обойтись не получится, для этого необходим "сверхтяж", без сомнения. Тем более что международная обстановка зыбкая, и "сверхтяж" может потребоваться в любой момент, и уже не только и не столько для исследования Луны и других планет", — отметил он.

По словам Железнякова, средства пока планируется выделить только на разработку эскизного макета, в дальнейшем суммы потребуются значительно большие. Он также сказал, что важно использовать имеющийся у РКК "Энергия" задел, оставшийся от систем "Энергия-Буран" и ракеты Н-1, в первую очередь — двигатели.

На десятилетие вперед

Вывоз ракеты-носителя Союз-ФГ. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Эксперт рассказал о перспективах проекта сверхтяжелой ракеты

Как в свою очередь полагает член-корреспондент Российской академии космонавтики Андрей Ионин, проект ракеты сверхтяжелого класса в том виде, в котором он существует сейчас, сосредоточит вокруг себя и будет определять развитие практически всей российской космонавтики в течение ближайших десяти лет. "Если за сверхтяжелую ракету браться, то вся российская космонавтика ближайшие 10 лет будет вертеться вокруг этого проекта, он самый большой, самый масштабный и определяющий очень многое, и как будут развиваться космодромы, как будут развиваться ракеты-носители, и что надо будет делать вокруг этого", — сказал Ионин РИА Новости.

В качестве примера он привел разработку новой ракеты среднего класса "Союз-5". Ее первая ступень должна будет стать боковым ускорителем для сверхтяжа. Это накладывает определенные требования, из-за которых ракета, по словам гендиректора компании "S7 космические транспортные системы", возможного заказчика "Союзов-5", Сергея Сопова, делают ее не слишком коммерчески привлекательной.

Неординарное решение

Вид на планету Земля из космоса. Архивное фото
© Fotolia / Elenarts
"Роскосмос" потратит 1,6 млрд рублей на проект сверхтяжелой ракеты

Тем не менее Ионин считает, что развитие технологий для миссий в дальнем космосе должно идти не за счет "линейного масштабирования" тех ракет, которые были созданы ранее, а за счет применения принципиально новых подходов. Таким неординарным решением может стать предложенный "S7 космические транспортные системы" проект орбитального космодрома, который можно построить на базе российского сегмента Международной космической станции. Российские модули станции можно будет переоборудовать для сборки лунных (или межпланетных) кораблей из элементов, которые будут отправляться по отдельности более легкими ракетами.

"В случае реализации этого проекта, который, как ни смешно, также использует преимущества в области ядерных технологий, Россия станет необходимым и основным элементом любой программы освоения дальнего космоса", — полагает Ионин.

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