Астрономы впервые нашли "двойник Меркурия" у далекой звезды

МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Орбитальный телескоп "Кеплер" обнаружил в созвездии Девы звезду, вокруг которой вращается относительно небольшая планета, похожая по своей плотности и устройству недр на Меркурий, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Astronomy.

"Меркурий стоит особняком от всех остальных планет земной группы – его недра содержат в себе необычно много железа, что говорит о том, что он сформировался по иному сценарию. Мы были удивлены тем, что нам удалось найти аналогичную планету у другой звезды, что говорит о том, что "меркурии" встречаются не так уж и редко", — рассказывает Дэвид Армстронг (David Armstrong) из университета Уорика (Великобритания).

После запуска орбитального телескопа "Кеплер" ученые обнаружили почти четыре тысячи планет вне пределов Солнечной системы, несколько десятков из которых являются потенциальными двойниками Земли или находятся в так называемой зоне жизни. Их открытие побудило планетологов и астробиологов приступить к разработке методов, которые бы позволили оценить пригодность этих планет к жизни или же попытаться найти ее следы в их атмосфере.

Большая часть этих планет напоминает по размерам Землю или ее увеличенные копии, и лишь небольшое число экзомиров, такие как планета Kepler-138b в созвездии Лебедя, обладает размерами, сопоставимыми с Марсом или Луной. Это создает определенные сложности в оценке их пригодности для поддержания жизни.

Армстронг и его коллеги открыли планету, которая напоминает по своим свойствам не Землю или Марс, а Меркурий, анализируя данные, которые "Кеплер" собирал на втором этапе своей работы в рамках миссии К2 в 2016 году.

Внимание ученых привлекла звезда K2-229, небольшой оранжевый карлик, расположенный в созвездии Девы на расстоянии в 340 световых лет от Земли. Вокруг этого светила, как на то указывают периодические снижения в его яркости, вращается сразу три планеты, похожие по размерам на Землю или ее увеличенные аналоги из других экзопланетных систем.

Все эти планеты расположены на очень близких расстояниях к звезде – самая дальняя из них, K2-229d, примерно в два раза ближе подходит к светилу, чем Меркурий, и совершает один оборот вокруг него за 30 дней.

Самой интересной из них, как показали дальнейшие наблюдения за K2-229 при помощи уже наземных телескопов, оказалась планета K2-229b, расположенная ближе всего к светилу. Она примерно равна Земле по своему диаметру, но примерно в 2,5 раза тяжелее ее, что говорит о том, что она почти полностью состоит из железа, а не более легких силикатных горных пород.

Подобным же образом, как отмечают планетологи, устроен Меркурий. Его ядро занимает примерно 60-70% от общего объема планеты, благодаря чему его плотность примерно в 1,2 раза выше, чем у Земли, если учитывать разницу в размерах планет. Другая вещь, которая роднит K2-229b с Меркурием – сверхвысокие температуры на ее поверхности, превышающие 2,3 тысячи градусов Кельвина.

С другой стороны, у них есть одно существенное различие – благодаря более тесному соседству со звездой, K2-229b обладает разреженной атмосферой, состоящей из паров горных пород, которые постепенно улетучиваются в космос под действием света и тепла оранжевого карлика.

Как предполагают ученые, Меркурий, K2-229b в прошлом были похожи на Землю по плотности и составу, и они приобрели свой текущий облик в результате постепенного испарения их верхних слоев в космос. Дальнейшие наблюдения за этой планетой, как надеются Армстронг и его коллеги, помогут проверить эту теорию.