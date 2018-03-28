Ученые назвали самые вредные электронные сигареты

МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Наполнители с запахом ванили и корицы оказались самыми токсичными и опасными среди всех никотиновых жидкостей для вейпов и электронных сигарет, говорится в статье, опубликованной в журнале PLoS Biology.

"Мы обнаружили, что жидкости для электронных испарителей очень пестры по своему химическому составу, и что многие из них содержат вещества, более токсичные и опасные, чем сам никотин. Мы надеемся, что наша методика изучения этих наполнителей поможет регулирующим органам сформулировать правильную политику по ограничению их оборота", — заявил Роберт Тарран (Robert Tarran) из университета Северной Каролины в Чапел-Хилле (США).

В последние два года, благодаря бурному росту популярности вейпы среди курильщиков, ученые начали активно интересоваться тем, обладают ли подобные испарители теми полезными свойствами, которые им приписывают их изготовители, и насколько они менее вредны для здоровья, чем обычные сигареты.

Эти исследования привели к противоречивым результатам – в целом, табачный дым оказался более опасным для здоровья легких и всего тела человека, однако испарения электронных сигарет, как недавно выяснили ученые, содержат в себе множество канцерогенов и токсинов, вырабатываемых в результате "сжигания" части испаряемой жидкости на спирали накаливания, и вымывания тяжелых металлов из нее.

Как рассказывает Тарран, на сегодняшний день существует почти восемь тысяч различных наполнителей для вейпов, каждый из которых содержит, помимо никотина и двух растворителей – пропиленгликоля и глицерина, еще и уникальный набор ароматических добавок и прочих присадок. Все эти вещества могут взаимодействовать между собой и меняться при разогреве и испарении жидкостей, и их влияние на организм пользователей таких испарителей почти не изучено.

Тарран и его коллеги создали методику, которая позволяет очень быстро и точно оценивать токсичность таких наполнителей. Она работает очень простым образом – сначала ученые засеивают особый шаблон клетками легких и соединительной ткани человека, помещая их в лунки с питательной средой, а затем пропускают через каждую из них пар из электронной сигареты.

Если эти испарения содержат в себе токсичные вещества, то рост и деление клеток в этих микропробирках замедлится на определенную величину. Это позволяет оценивать относительную "убойную силу" сразу всех изучаемых наполнителей для вейпов. Используя эту систему, медики сравнили между собой сразу 148 ароматических жидкостей, популярных среди любителей вейпов в Америке, и назвали самые токсичные из них.

Что интересно, абсолютно все наполнители для электронных сигарет, в том числе и те, которые не имели вкуса и запаха, замедляли рост клеток. Это, как считают ученые, говорит о том, что продукты разложения пропиленгликоля и глицерина могут быть токсичными для человека сами по себе.

В свою очередь, токсические и канцерогенные свойства самих наполнителей сильно отличались. Некоторые из них, к примеру, жидкость с ароматом голубики, убивали клетки не намного сильнее, чем сами растворители, а другие ароматы, такие как запах ванили, банана и корицы, вызывали их массовую гибель даже при минимальных концентрациях.

Что важно, повышение концентрации всех этих веществ приводило к быстрому росту числа мертвых клеток. Это говорит о том, что ароматические жидкости любого типа опасны для здоровья курильщика при достаточно большом количестве добавок в наполнителях для вейпов.

Сейчас команда Таррана и американская FDA, аналог Минздрава РФ, создают обширную базу данных по свойствам наполнителей для электронных сигарет. Эта информация, как надеются ученые, поможет убедить публику и политиков в том, что оборот электронных сигарет и их наполнителей следует регулировать не меньше, чем продажу обычного табака.