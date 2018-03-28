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РИА Наука
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НАСА официально отложило запуск самого дорогого телескопа мира

12:1428.03.2018
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© NASAСупертелескоп James Webb Space TelescopeСупертелескоп James Webb Space Telescope
© NASA

МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Запуск космической обсерватории "Джеймс Уэбб", самого большого и дорогого проекта НАСА, был официально отложен до мая 2020 года из-за непредвиденных проблем при сборке и тестировании телескопа, сообщили официальные представители космического агентства на брифинге в штаб-квартире НАСА.

Супертелескоп James Webb Space Telescope
© NASA
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"Учитывая то, как много ресурсов и времени и НАСА, и наши международные партнеры вложили в этот проект, мы планируем отодвинуть время запуска и использовать освободившееся время для того, чтобы систематически провести все оставшиеся тесты. Мы надеемся, что мы будем готовы к запуску в мае 2020 года", — заявил Томас Цурбухен, заместитель руководителя научного подразделения НАСА.

Новый телескоп "Джеймс Уэбб" (James Webb Space Telescope, JWST) должен стать официальной заменой для орбитальной обсерватории "Хаббл", которая проработала на орбите уже 25 лет.

Изначально новый аппарат планировалось запустить в 2014 году, но чрезмерно высокие затраты на его постройку и отставание от графика вынудили НАСА перенести предполагаемую дату старта миссии сначала на сентябрь 2015 года, потом – на октябрь 2018 года, и затем — на июль 2019 года. Конгресс США неоднократно пытался "закрыть" проект из-за задержек в его сборке и выход за рамки бюджета.

В начале декабря 2016 года инженеры НАСА заявили о возможном появлении больших проблем у "Джеймса Уэбба" – акселерометры, установленные на корпусе телескопа, зафиксировали некие неназванные аномалии во время вибрационных тестов. Это заставило НАСА провести детальную проверку телескопа, так как подобные аномалии могли указывать на наличие повреждений или трещин в инструментах или в корпусе "Джеймса Уэбба".

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© AP Photo / NASA/Chandra X-ray Observator
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Эти проблемы и другие неполадки в работе солнечного экрана телескопа, как уже сообщало РИА Новости, "съели" все резервные запасы времени, которые были выделены на постройку и проверку телескопа в рамках последней версии планов НАСА, предполагавшей его запуск летом 2019 года. В начале марта ревизоры НАСА заявили, что это может заставить агентство перенести запуск на 2020 год.

Вчера в штаб-квартире НАСА в Вашингтоне прошел пресс-брифинг, на котором Цурбухен и Роберт Лайтфут (Robert Lightfoot), временный глава агентства, официально подтвердили эти слухи, заявив, что запуск телескопа будет отложен как минимум на год из-за появления неожиданных проблем в работе клапанов двигателей зонда и ради тщательной проверки всех его систем.

Для того, чтобы эти планы не были сорваны еще раз, НАСА создаст специальный независимый комитет, IRB, который в ближайшее время проанализирует ситуацию с "Джеймсом Уэббом" и даст рекомендации по тому, как следует проводить дальнейшие тесты и подготовку к запуску.

Супертелескоп James Webb Space Telescope
© EADS Astrium/NASA
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Самые большие проблемы будут ожидать "Джеймс Уэбб" не в космосе, а на Земле – если расходы на его постройку превысят бюджет даже на один цент, то Конгресс автоматически получит право на пересмотр всего проекта и его повторное одобрение. Если законодатели не одобрят расширение финансирования, то миссия будет автоматически закрыта через 18 месяцев.

Помимо выхода за рамки бюджета, этот шаг НАСА породил еще одну проблему – пока не понятно, сможет ли ЕКА выделить еще одну тяжелую ракету Ariane 5 для вывода телескопа на орбиту весной 2020 года, и когда произойдет этот запуск. Эти вопросы, как отметил Цурбухен, НАСА надеется решить до предполагаемого времени полной сборки телескопа и его отправки на космодром во Французской Гайане.

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