Астрономы рассказали о магнитных бурях в апреле

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. В апреле этого года ожидается всего одна магнитная буря, она произойдет 12 числа, сообщает лаборатория рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

Прогноз следует из математического анализа магнитного поля Солнца и структуры солнечного ветра.

"С вероятностью 70% событие будет иметь минимальную силу (первый уровень по пятибалльной шкале) и с вероятностью 10% — второй уровень. Оставшиеся 20% приходятся на возможность наблюдения в этот день более слабых магнитных возмущений", — отмечается в сообщении.

Астрономы прогнозируют, что наиболее спокойной геомагнитная обстановка будет в первой декаде месяца, с 1 по 10 апреля. В этот период вероятность даже слабых геомагнитных возмущений оценивается ниже 10%.

"Наиболее возмущенным будет период с 11 по 15 апреля, когда Земля будет находиться под воздействием плотного потока солнечного ветра. Во второй половине месяца после 15 апреля возможны лишь отдельные краткосрочные возмущения незначительного характера", — уточняет лаборатория. По предварительной информации, эти возмущения могут произойти 19, 21, 25 и 26 апреля.

С точки зрения солнечной активности вероятность крупных вспышек и выбросов плазмы составляет менее 1%. Уровень ультрафиолетового излучения Солнца в диапазоне прозрачности атмосферы Земли ожидается вблизи минимального уровня.