Спутник "Нейтрон" запустят с космодрома Плесецк в конце этого года

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Российский спутник неизвестного назначения "Нейтрон" запустят с военного космодрома Плесецк в Архангельской области в конце этого года, говорится в корпоративной газете НПО имени Лавочкина.
В статье указывается, что в четвертом квартале 2018 года с космодрома Плесецк намечен запуск космического аппарата "Нейтрон".
Космодром Плесецк используется для выполнения запусков космических аппаратов в интересах Минобороны России.
Ранее название таких спутников нигде не фигурировало.