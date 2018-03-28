Спутник "Нейтрон" запустят с космодрома Плесецк в конце этого года

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Российский спутник неизвестного назначения "Нейтрон" запустят с военного космодрома Плесецк в Архангельской области в конце этого года, говорится в корпоративной газете НПО имени Лавочкина.

В статье указывается, что в четвертом квартале 2018 года с космодрома Плесецк намечен запуск космического аппарата "Нейтрон".

Космодром Плесецк используется для выполнения запусков космических аппаратов в интересах Минобороны России.

Ранее название таких спутников нигде не фигурировало.