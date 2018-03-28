МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. "Роскосмос" планирует потратить 1,6 миллиарда рублей на разработку эскиза сверхтяжелой ракеты, следует из информации, размещенной на сайте госзакупок.

Головным разработчиком нового "сверхтяжа" назначена Ракетно-космическая корпорация "Энергия".

Согласно опубликованным данным, разработку планируется завершить до конца октября 2019 года. Ракета должна будет выводить более 80 тонн на низкую околоземную орбиту, а до Луны доставлять не менее 20 тонн.

В проекте должны быть заложены возможности увеличения грузоподъемности до 140 и 27 тонн на соответствующие орбиты.

Планируется, что с помощью новой ракеты можно будет отправлять корабли и станции не только к Луне, но и к Марсу и Юпитеру.