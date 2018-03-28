Источник заявил о возможной ликвидации российского Центра исследования Луны

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Центр исследований и разработки программ освоения Луны, созданный минувшей осенью на головном предприятии по пилотируемой космонавтике — РКК "Энергия", может быть расформирован, поскольку так и не нашел применения и финансирования, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

Центр создавался для объединения опыта российских предприятий ракетно-космической отрасли по исследованию естественного спутника Земли с помощью автоматических межпланетных станций. Накопленные компетенции предполагалось использовать для подготовки пилотируемой экспедиции на Луну.

"Решение о создании данной структуры было принято, но до сих пор центр не заработал. Скорее всего, он будет либо ликвидирован, либо объединен с другими подразделениями предприятия", — сказал собеседник агентства.

В РКК "Энергия" РИА Новости не стали комментировать ситуацию с Центром исследования Луны, уточнив, что пока по этой теме сказать нечего.

В свою очередь источник в ракетно-космической отрасли пояснил, что решение о формировании Центра принималось в РКК "Энергия" без согласования с госкорпорацией "Роскосмос" на фоне российско-американских переговоров о создании окололунной орбитальной станции. В итоге Центр так и не получил финансирования от Роскосмоса на свою работу из-за чего за полгода не был набран штат, а подразделение, соответственно, не приступило к выполнению своих задач.

В госкорпорации "Роскосмос" пока не стали комментировать данный вопрос. Однако осенью там заявляли, что считают создание подобного центра логичным шагом для отработки технологий перед будущими пилотируемыми миссиями на Луну.

В сентябре 2017 года Роскосмос и NASA на Международном астронавтическом конгрессе в Австралии подписали предварительное соглашение о создании окололунной посещаемой платформы Deep Space Gateway. Планируется, что Россия создаст для нее шлюзовой модуль, из которого космонавты смогут выходить на внешнюю поверхность станции.