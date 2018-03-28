Астрономы допустили падение китайской космической станции на Дагестан

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Первая китайская космическая станция "Тяньгун-1" ("Небесный дворец 1") войдет в атмосферу и сгорит в ней в течение недели, при чем некоторые обломки могут достигнуть поверхности Земли. Об этом сообщает Европейское космическое агентство (ЕКА).

Сейчас станция находится на высоте около 200 километров, теряя по 4 километра в день. Скорость падения ускорится в ближайшие дни. Ожидается, что на расстоянии в 70 километров до поверхности земли станция развалится на части.

По расчетам ученых, обломки могут приземлиться между 43 градусом северной широты и 43 южной широты. В эту область попадет почти вся Южная и Центральная Америки, юг Европы, вся Африка, Ближний Восток, большая часть Восточной и Юго-Восточной Азии. При этом в зоне вероятного падения оказалась южная часть Дагестана.

В конце марта 2016 года станция полностью прекратила функционирование. Проектный срок ее службы был превышен на 2,5 года. Ранее ожидалось, что "Небесный дворец 1" сгорит в атмосфере Земли в конце 2017 года, но позднее прогнозы скорректировали, уточнив, что станция прекратит свое существование весной 2018 года.

Запуск "Тяньгун-1" состоялся 29 сентября 2011 года на ракете-носителе CZ-2FT1 "Чанчжэн-2FT1" ("Великий поход-2F") с китайского космодрома "Цзюцюань". Таким образом, Китай стал третьей державой после России и США, построившей собственную космическую станцию. Ее ключевыми задачами стали демонстрация могущества КНР миру, а также отработка технологий сближения и стыковки кораблей "Шэньчжоу", как в грузовом, так и в пилотируемых вариантах. "Небесный дворец" за время его работы на орбите посещали китайские космонавты, в том числе две женщины.