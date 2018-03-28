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РИА Наука
РИА Наука

Американские ученые создали киберчип, усиливающий память человека

02:0028.03.2018
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© Wake Forest Baptist Medical Center Электроды, вживленные в мозг женщины-эпилептикаЭлектроды, вживленные в мозг женщины-эпилептика
© Wake Forest Baptist Medical Center

МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Ученые из Калифорнии создали и успешно проверили работу кибер-протеза, который улучшает работу памяти примерно на треть после его подключения к мозгу человека, говорится в статье, опубликованной в Journal of Neural Engineering.

Мозг
© Fotolia / pixologic
Ученые нашли потенциальное лечение для "синдрома дня сурка"
"Мы показали, что мы можем "влезть" в память человека, усилить ее и заставить мозг ее запомнить. Даже если человек страдает от проблем с памятью, мы можем найти те части его центра памяти, которые работают неправильно, и обойти их, используя исправные цепочки нейронов. Затем у нас появится возможность "скармливать" мозгу пациента нервные импульсы, которые будут помогать ему формировать новые воспоминания, помнить лица родственников и внуков", — рассказывает Роберт Хэмпсон (Robert Hampson) из университета Уэйк-Форест в Уинстон-Салеме (США).

В последние 10 лет нейрофизиологам удалось совершить настоящий прорыв в области создания нейроинтерфейсов – набора микрочипов, особых электродов и компьютерных программ, позволяющих подключать к мозгу человека и животных кибер-конечности, искусственные глаза и даже те органы чувств, аналогов которых нет в природе – тепловизоры и рентгеновизоры.

К примеру, в марте 2013 года бразильские и американские ученые смогли объединить мозг двух крыс, живущих в тысячах километров друг от друга, в своеобразную "локальную сеть", или, как назвали эту конструкцию сами ученые, "органический компьютер", и научить их обмениваться информацией.

Американские биологи научили обезьян управлять виртуальными конечностями: в ходе эксперимента испытуемые заставляли своего «аватара» класть руки на два круглых объекта, показанных на компьютерном мониторе, используя при этом сначала джойстики, а затем – исключительно силу мысли.
© Duke Center for Neuroengineering
Ученые впервые объединили мозг трех обезьян в "локальную сеть"

Позже они создали аналогичный "коллективный разум", объединив мозг трех обезьян, а два года назад команда Хэмпсона смогла заменить поврежденную часть гиппокампа, центра памяти в мозге мышей, и избавить их от "синдрома сурка", неспособности запоминать новую информацию.

Хэмпсон и его коллеги, работающие по гранту DARPA, совершили следующий логический шаг в развитии подобных нейроинтерфейсов – они создали чип, способный "читать" мысли человека и усиливать их, заставляя мозг "повторять" их, что улучшает работу памяти.

© Wake Forest Baptist Medical Center Женщина-доброволец тренирует "ускоритель памяти"
© Wake Forest Baptist Medical Center
Женщина-доброволец тренирует "ускоритель памяти"

В разработке этого кибер-протеза ученым помогли добровольцы, в чей гиппокамп, центр памяти, были имплантированы электроды перед операцией по удалению эпилептических очагов. Наблюдая за работой их нервных клеток, команде Хэмпсона удалось создать алгоритм, который умеет записывать и считывать отдельные пакеты импульсов, соответствующие тем или иным воспоминаниям.

Работу этого "усилителя памяти" калифорнийские исследователи проверили, предложив своим подопечным сыграть в простую игру на внимательность и быстроту памяти. Во время этой игры компьютер вводил на экран геометрическую фигуру определенного цвета, которую участники должны были запомнить и потом выбрать из пяти разных вариантов.

Синапс
© Fotolia / adimas
Мозг учится пользоваться кибер-конечностями так же, как и настоящими

Позже ученые усложнили задачу, заменив простые одноцветные фигуры на фотографии, и добавив задержку по времени – участники опытов должны были назвать правильный ответ не сразу, а через час после того, как они видели снимки в последний раз.

Как показали эти опыты, кибер-протез существенно улучшил работу памяти добровольцев во всех случаях, повысив число правильных ответов примерно на 33-40%. Ученые надеются, что их разработка улучшит жизни людей, страдающих от старческой деменции, болезни Альцгеймера и других проблем с памятью.

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