В России прошли испытания скафандра для стратосферного полета SolarStratos

Швейцарский пилот Рафаэль Домжан после испытания скафандра с полной имитацией полета на высоту 25 тысяч метров на базе российского НПП Звезда

Швейцарский пилот Рафаэль Домжан после испытания скафандра с полной имитацией полета на высоту 25 тысяч метров на базе российского НПП Звезда

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Ознакомительные испытания российского защитного скафандра для стратосферного полета на электрическом самолете SolarStratos завершены, сообщил РИА Новости представитель предприятия-изготовителя скафандра НПП "Звезда".

Первые полностью имитирующие условия полета испытания начались во вторник утром. В качестве испытателя выступил сам пилот – швейцарец Рафаэль Домжан. Он облачился в костюм, после чего его заперли в барокамере "Звезды".

"Прошел ознакомительный эксперимент, не все параметры были подтверждены, планируется проведение еще одного испытания", — сказал собеседник агентства.

Домжан планирует совершить полет на высоту 25 километров на SolarStratos в 2020 году. Если миссия удастся, он станет первым человеком, который достигнет стратосферы на самолете, работающем на солнечной энергии, а также установит рекорд высоты полета на нереактивном самолете.

Специальный скафандр понадобится, чтобы защищать пилота от внешних воздействий — самолет для экономии веса сделан негерметичным. Температура на максимальной высоте полета составит порядка —70 градусов, а давление будет настолько низким, что температуры тела будет достаточно, чтобы заставить кипеть некоторые жидкости организма.

Полет будет происходить по спирали над ограниченной площадью в 100 квадратных километров вдали от населенных пунктов. Подъем должен будет занять около 2,5 часов, нахождение в высшей точке – 15 минут, а спуск – около трех часов. Во время снижения солнечные панели будут заряжаться, что, по мнению разработчиков, позволит вернуться с большим запасом заряда, чем при старте.

Самолет длиной 8 метров и размахом крыльев 24,8 метра будет использовать только солнечную энергию. 22 квадратных метра его поверхности покрыты солнечными панелями с заявленной эффективностью 24%. Ожидается, что в стратосфере максимальная скорость самолета сможет достигнуть 250 километров в час.