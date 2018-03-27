Антибиотики повышают риск развития вирусной инфекции, заявляют ученые

МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Длительный прием антибиотиков в неподходящее время может способствовать развитию вирусных инфекций и их осложнению, заявляют биологи в статье, опубликованной в журнале Cell Reports.

"Иммунная система человека и других млекопитающих работает совершенно иначе в том случае, если в его кишечнике отсутствует здоровая микрофлора. Если кто-то заразился бактериальной инфекцией, то, конечно, ему стоит принимать антибиотики. Но нужно понимать, что у них есть важные побочные эффекты, в том числе влияющие и на то, как тело сражается с вирусами", — заявил Майкл Даймонд (Michael Diamond) из университета Вашингтона в Сент-Луисе (США).

Все образованные люди и врачи хорошо знают, что антибиотики бесполезно принимать при развитии вирусных инфекций. Вирусы пользуются белками и прочими компонентами клеток человека для размножения и распространения, и поэтому антибиотики на них действовать не будут, не вызывая при этом гибели самого человека.

Тем не менее, люди иногда сами принимают антибиотики во время таких болезней, или же их прописывают им врачи для того, чтобы избежать осложнений и вторичных инфекций уже бактериального характера. Даймонд и его коллеги обнаружили, что подобный подход ошибочен и даже опасен для здоровья человека, наблюдая за мышами, которых они заражали вирусом лихорадки Западного Нила.

Как рассказывают биологи, их интересовало то, почему некоторые люди легко переносят эту болезнь, а на других она сказывается гораздо сильнее. Они предположили, что причина этого может крыться в том, что видовой состав и состояние микрофлоры кишечника у жертв вируса может сильно различаться.

Руководствуясь этой идеей, ученые вырастили несколько десятков обычных мышей, половину которых они кормили смесью из четырех антибиотиков для очистки кишечника от всех бактерий на протяжении двух недель. После этого биологи заразили их вирусом и сравнили то, как развивалась инфекция.

Как оказалось, подобный прием только усугубил ход инфекции – 80% мышей с очищенным кишечником умерло от острой формы лихорадки Западного Нила, тогда как лишь небольшая часть грызунов из контрольной группы, около 20% особей, лишилась жизни.

Столкнувшись с подобными результатами опытов, ученые проверили, как изменится их результат при смене типа и концентрации антибиотиков. Как оказалось, ключевые "антибиотики последней надежды", такие как ампициллин и ванкомицин, сами по себе повышали вероятность гибели грызунов от вируса, а другие вещества, такие как метронидазол, усиливали их действие.

Почему это происходит? Как предполагают биологи, уничтожение микрофлоры приводит к ослаблению иммунной системы и уменьшению числа особых телец, Т-клеток, которые отвечают за распознавание новых инфекций и производство антител, подавляющих вирусы. Это, как считает Даймонд, говорит о том, что антибиотики ослабляют иммунитет при борьбе не только с вирусом лихорадки Западного Нила, а и с большинством других инфекций.