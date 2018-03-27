Телескоп-гигант из России открыл самый маленький космический "лазер"

МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Ученые из России открыли самый небольшой космический микроволновый лазер, наблюдая за звездными яслями в созвездии Цефея при помощи российского наземно-космического телескопа "РадиоАстрон", говорится в статье, опубликованной в Astrophysical Journal.

"Мы обнаружили самую маленькую структуру, когда-либо наблюдавшуюся в галактических мазерах. Это еще раз показывает, какими возможностями обладает наш радиоинтерферометр — мы смогли различить объекты размером с диаметр солнечного диска на расстоянии в 2200 световых лет, угловые размеры которых 3000 раз меньше, чем мог различить знаменитый "Хаббл", — рассказывает Алексей Алакоз из Астрокосмического центра ФИАН.

Практически сразу после создания первых мазеров в середине прошлого века советскими и американскими физиками, астрономы обнаружили их природные аналоги в далеком космосе. Их "сердцем", как правило, выступают относительно скромные по космическим меркам объекты – облака молекулярного газа, атмосферы звезд или кометы, поглощающие энергию какого-то близлежащего источника излучения и переизлучающие ее в виде пучков когерентных микроволнового излучения.

Несмотря на свою "скромность", все известные источники мазерного излучения обладают внушительными размерами по меркам человека – они протягиваются на сотни тысяч астрономических единиц, средних дистанций между Солнцем и Землей, или даже на десятки световых лет.

Алакоз и его коллеги открыли самый миниатюрный источник мазерного излучения в космосе, наблюдая за крупными космическими яслями, расположенными в созвездии Цефея на расстоянии в примерно 2,2 тысячи световых лет от Земли.

В этом скоплении газа и пыли, как показывали предыдущие наблюдения, уже родилось несколько десятков звезд, чье излучение разогревает и взаимодействует с окружающим их газом. Это создает идеальные условия для формирования новых космических мазеров и наблюдений за тем, как их свет проходит через подобные туманности.

Как показали наблюдения росийских астрономов, подобные структуры могут иметь крайне миниатюрные размеры, сопоставимые по габаритам с диском Солнца. Это делает их невидимыми для всех одиночных радиотелескопов, но не для "РадиоАстрона", крупнейшей обсерватории мира из книги рекордов Гиннесса, объединяющую в себе мощности нескольких наземных тарелок и орбитальной обсерватории "Спектр-Р".

В общей сложности, астрономам удалось найти три подобных "микромазера", расположенные в окрестностях двух новорожденных звезд, HW2 и HWDiii. Эти источники излучения, как считают ученые, возникли в результате столкновения потоков горячего газа, выброшенных светилами, с протопланетным диском или другими газопылевыми структурами.

Подобные "космические ДТП" взболтали эти облака водорода, заставив их особым образом сжаться и сформировать почти точечные источники мазерного излучения, для открытия которых, как заключают ученые, понадобился самый большой телескоп, когда-либо созданный человечеством.