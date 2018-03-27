Россия предложила странам Арктики связь через спутник "Экспресс-РВ"

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Россия предложила США, Канаде, Норвегии, Швеции, Финляндии, Дании и Исландии проект обеспечения их арктических территорий широкополосной спутниковой связью на базе космического аппарата "Экспресс-РВ", говорится в сообщении ФГУП "Космическая связь" (ГП КС).
Технические параметры проекта позволят организовать широкополосную спутниковую связь для фиксированных и мобильных приложений на всей территории России и Арктики, включая северные широты выше 80 параллели, где геостационарные системы связи не могут обеспечить стабильного обслуживания абонентов из-за ограничений по наблюдаемости спутников, поясняет предприятие.
Директор департамента интеграционных услуг и комплексных проектов ГП КС Андрей Кириллович принял участие в работе круглого стола, посвященного вопросам организации связи на арктических территориях. Делегациям стран-участниц Арктического совета были представлены основные технические параметры и возможности системы "Экспресс-РВ", поясняется в сообщении.
Предложенная ГП КС российская спутниковая система связи на ВЭО "Экспресс-РВ" получила высокую оценку от стран-участниц Арктического совета, при этом ряд из них проявили заинтересованность в развитии сотрудничества в данном направлении, отмечается в сообщении.