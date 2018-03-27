Ученые из России создали ИИ, предсказывающий вероятность смерти человека

МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Ученые из МФТИ и биологического стартапа Gero создали систему искусственного интеллекта, способную вычислять биологический возраст и вероятность преждевременной гибели человека по данным с фитнес-трекера, говорится в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports.

"Нам удалось показать, что искусственный интеллект позволяет неинвазивно оценить биологический возраст испытуемых и вероятность наступления смерти. Для достоверных результатов не требуются медицинские анализы — достаточно данных о движениях человека, записанных фитнес-трекером", — рассказывает Петр Федичев, заведующий лабораторией в МФТИ и научный директор Gero.

В последние годы ученые активно ищут способы оценивать так называемый "биологический возраст человека" – то, насколько старыми или молодыми выглядят его ткани и органы по сравнению с их типичных устройством у людей в его возрастной категории. Расхождения между календарным и биологическим возрастом, как считают биологи, помогут врачам определять, нужно ли обращать особенное внимание на здоровье их пациентов и помогать им прожить максимально долго.

Изначально ученые вычисляли биологический возраст человека, анализируя концентрацию определенных белковых молекул в их крови, своеобразных "сигналов старения", а также структуру обертки ДНК и многие другие аспекты работы организма. В последние годы биологи начали находить намеки на то, что эти же оценки можно получить, не забирая пробы крови, а изучая работу органов при помощи МРТ, рентгена и прочих систем диагностики.

"Искусственный интеллект уже применяют для анализа кардиограмм, диагностики болезней легких и определения биологического возраста по другим данным. Мы использовали его возможности для того, чтобы создать удобный инструмент мониторинга, который поможет оценить общее состояние организма человека и следить за изменением уровня риска еще до того, как тот сдаст какие-либо анализы", — продолжает Федичев.

Как рассказывает математик, в реализации этой идеи его команде помог проект NHANES, в рамках которого социальные и медицинские службы США следили за здоровьем нескольких десятков тысяч медсестер и медработников с 2003 по 2006 год. База данных, подготовленная авторами этого проекта, содержала в себе не только сведения о здоровье добровольцев, но и информацию с фитнес-трекера, что помогло ученым "надрессировать" искусственный интеллект.

"Мы научили нейронную сеть выявлять неблагоприятные тенденции: связывать повторяющиеся последовательности движений с данными медицинских историй и показателями анализов. Искусственный интеллект отлично справился с задачей: выявил испытуемых из группы повышенного риска и определил их риски смертности точнее, чем традиционные методы, применяемые в исследованиях старения", — рассказывает ученый.

К примеру, расчеты системы ИИ показывают, что вероятность умереть повышается примерно на 50% в том случае, если он страдает от диабета, что в общей сложности ведет к потере примерно 5 лет жизни. Если же добровольцы активно занимались спортом, то эта вероятность снижалась до 15% и полутора потерянных лет жизни.

Подобные версии искусственного разума, как считает Федичев, будут интересны и простым людям, и медикам, и страховым компаниям. Первые смогут самостоятельно оценивать свое текущее состояние здоровья и посещать врачей заблаговременно до появления первых серьезных проблем, сами врачи могут использовать ИИ для выявления групп риска, а страховые компании – оптимизировать расходы.

Сейчас российские ученые разрабатывают мобильное приложение, способное оценить биологический возраст и вероятность смерти. Его бета-версию уже сегодня можно скачать из магазинов приложений и установить на смартфоны.