Российские ученые попросили NASA помочь с визой для поездки на конференцию

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Международный комитет по космическим исследованиям (КОСПАР) обратится в NASA с просьбой оказать российским ученым помощь в получении виз для участия в генеральной ассамблее этой организации, которая пройдет в июле в США, сообщил РИА Новости представитель российского национального комитета в КОСПАР, директор НИИ ядерной физики имени Скобельцына МГУ Михаил Панасюк.

В январе стало известно, что из-за очередей в визовом центре США в Москве российские ученые не могут записаться на собеседование и сдачу документов для поездки в Америку. Это может привести к тому, что впервые в истории российская делегация не примет участие в заседании ассамблеи КОСПАР или попадет туда в сильно усеченном составе. 23 января Совет РАН по космосу принял решение подготовить обращение в оргкомитет КОСПАР с информированием о сложившейся ситуации.

"Я только что вернулся из Парижа, где расположено основное бюро КОСПАР. Там принято решение обратиться в NASA с просьбой оказать нам помощь и передать в посольство США в Москве список российских ученых, которые планируют принять участие в заседании ассамблеи, для ускоренного получения виз", — сказал Панасюк.

Список фамилий ученых планируется подготовить в ближайшее время. Всего в настоящий момент от России на конференцию заявлено около 200 докладов от почти 150 ученых из разных научных учреждений. "Это очень мало. Обычно от России озвучивается около 500 докладов. Для сравнения, в этом году только от одних американских специалистов заявлено около полутора тысяч докладов", — отметил Панасюк.

По его словам, российская делегация должна представить на заседании отчет о результатах научных исследований, проведенных Россией в области космоса за последние два года.

КОСПАР был образован в 1958 году – через несколько месяцев после запуска в СССР первого искусственного спутника Земли. Организация призвана содействовать международной координации космических исследований. Это старейшая международная организация в области космоса. В этом году она отмечает свое 60-летие. Юбилейное заседание комитета пройдет с 14 по 22 июля 2018 года в Пасадене (США).