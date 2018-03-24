Почему военные и ученые больше не ищут пришельцев

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости, Татьяна Пичугина. СМИ по-прежнему время от времени сообщают о неопознанных летающих объектах. В 2009 году в докладе Министерства обороны Великобритании упоминалось почти шестьсот случаев наблюдения НЛО. Участники советской программы изучения аномального проанализировали около 13 тысяч подобных эпизодов. РИА Новости рассказывает о том, почему все программы изучения НЛО закрыли и что на самом деле видят очевидцы загадочных атмосферных явлений.

Как и кто изучал НЛО

Термин НЛО (по-английски — UFO) изобрели на Западе в середине XX века для обозначения странных феноменов, которым не находилось рационального объяснения. В СССР аномальными явлениями увлеклись в 1960-е годы. Информация о них все чаще попадала в прессу, ими заинтересовались астрономы и физики. Основоположником отечественной уфологии считают известного советского популяризатора астрономии, преподавателя МАИ Феликса Зигеля. А официальному изучению НЛО положило начало "петрозаводское чудо", произошедшее в 1977-м. Уже в следующем году в стране запустили государственную программу, посвященную таинственным событиям.

О программе по изучению НЛО подробно рассказали в статье ее руководители Юлий Платов и Борис Соколов "История государственных исследований НЛО в СССР", опубликованной в 2009 году в бюллетене комиссии РАН по борьбе с лженаукой. В программе работали сотрудники нескольких военных и гражданских институтов, пытаясь выяснить причины появления НЛО. Версию внеземных цивилизаций не считали приоритетной, но и не отбрасывали.

За 13 лет работы программы, ее закрыли в 1990 году, от жителей поступило около трех тысяч сообщений о разных загадочных феноменах. После тщательной проверки достойными внимания признали около 300 случаев. Из них примерно 90 процентов оказались связаны со стартами космических ракет, испытаний авиа- и военной техники. Остальное это, как правило, запуски шаров-зондов.

"Результаты, полученные в рамках этой работы, показали, что исследования "аномальных явлений" представляют несомненный как научный, так и прикладной интерес, однако "гипотеза", точнее, даже легенда о НЛО как проявлении земной деятельности внеземных цивилизаций, оказалась совершенно несостоятельной", — пишут авторы статьи.

В 2006 году Минобороны Великобритании обнародовало доклад, подготовленный в 1996-2000 годах, где разъясняло случаи наблюдения НЛО и отвергало миф о космических пришельцах. Британская разведка еще в 2000-м прекратила анализировать сведения об НЛО. Последний отчет на сайте военного ведомства об аномалиях датирован 2009 годом.

Известный астроном и популяризатор науки Владимир Сурдин, сотрудник Астрономического института имени Штернберга посвятил этой теме книгу "НЛО: записки астронома" и серию публичных лекций. По его мнению, наблюдаемые НЛО всегда можно объяснить научно. Например, бликами в фотоаппарате, серебристыми облаками и необычной формой облаков в горных местностях, метеорами, планетами, разнообразными оптическими явлениями в атмосфере, запусками аэростатов, ракет с космодромов, испытаниями вооружения.

Популярность уфологии в мире Грег Эгхигиян (Greg Eghigian) из Университета Пенсильвании в Филадельфии (США) связывает с холодной войной. Он проанализировал газетные заметки об НЛО и отметил, что до конца 1940-х годов их не было. Когда же началось противостояние сверхдержав, обстановка секретности порождала в обществе разнообразные слухи. Конкурирующие разведки поощряли граждан сообщать им об аномальных явлениях, а затем анализировали все собранные факты на предмет признаков вражеского влияния. Именно тогда уфология оформилась как самостоятельное направление. Как только холодная война закончилась, число сообщений об НЛО резко сократилось.

Чайки над Милуоки

Группу ярких огней, синхронно летевших над американским городом Милуоки, сняли на видео журналисты телеканала Fox 6 News. Жители терялись в догадках: что это? Беспилотники, светлячки или НЛО? Ответ оказался довольно необычным. Так выглядела стая чаек, от которых отражался свет.

"НЛО" Илона Маска

Сотни звонков поступили в службу спасения штата Калифорния (США) в конце декабря 2017 года. Люди сообщали о "нашествии пришельцев", в роли которых выступали яркие светящиеся объекты в форме космического корабля, быстро перемещавшиеся по небу. Вскоре выяснилось, что такой оптический эффект произвел запуск ракеты SpaceX Falcon 9 с космодрома Ванденберг.



Ступень ракеты над Канадой

В ноябре 2017 года многие в Канаде сняли на видео огненный шар, быстро перемещавшийся по ночному небу. Причем от шара отваливались какие-то куски. Разумеется, сразу заговорили об НЛО. На самом деле это была ступень грузовой ракеты-носителя "Антарес", запущенной к МКС 12 ноября 2017 года.

Выхлопы над Салехардом

В октябре 2017 года в небе над Салехардом и другими городами Сибири увидели светящиеся шары. Корабли пришельцев? Нет, это были выхлопы ракет, запущенных с космодрома Плесецк. В безвоздушном пространстве космоса газовые выхлопы расширяются, образуя почти идеальный круг. Солнце подсвечивает его, и он виден с Земли.

Дрон в Новосибирске

Директор новосибирского планетария Сергей Масликов, выступая 2 июля 2013 года на Международном дне НЛО, рассказал, что в небе над городом часто видят НЛО. Он и сам замечал загадочные светящиеся шары. На самом деле это атмосферные явления, нечто промежуточное между шаровыми и обычными молниями. Кроме того, Новосибирск находится на трассе полета ракет с Байконура, поэтому и наблюдаются разные оптические эффекты.

Действительно, уже в сентябре новосибирцы заметили светящийся объект, летевший над городом. Очевидцы опубликовали видео на YouTube под названием "НЛО Новосибирск". Однако астрофизик Альфия Нестеренко объяснила, что это просто дрон, который кто-то запустил в вечернее время.

НЛО в Воронеже

Яркие золотистые шары в небе жители Воронежа наблюдали не один десяток лет начиная с 1967 года. Все случаи и их интерпретации описаны в брошюре "НЛО в Воронеже". Очевидцами подозрительных ярких шаров, лучей, столбов и даже "летающих тарелок" становились самые разные люди, включая рабочих заводов, пилотов, милиционеров, инженеров. Череда аномалий завершилась в конце сентября 1989 года, когда свидетелями приземления "космического корабля" прямо в городском парке оказались дети. Они рассказали, что из "корабля" вышли "пришельцы" и "робот". Даже уфологи рассматривали массовый гипноз как наиболее вероятное объяснение произошедшего.

Петрозаводское чудо

Одно из самых знаменитых НЛО наблюдали во времена СССР жители северо-западных регионов страны и Финляндии утром 20 сентября 1977 года. Сообщали о мощном взрыве в атмосфере, после чего в оконных стеклах некоторых домов появились оплавленные дырки. Корреспондент журнала "Химия и жизнь" Вячеслав Жвирблис провел расследование и вычислил точку вылета взорвавшегося шара. Она оказалась там, где располагался секретный космодром Плесецк. Несмотря на отсутствие официальных объяснений, установлено, что в этот день в четыре утра там запустили ракету со спутником "Космос-955" на борту.



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