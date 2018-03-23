"Союз МС-08" пристыковался к МКС

КОРОЛЁВ (Московская область), 23 мар — РИА Новости. Пилотируемый корабль "Союз МС-08" с экипажем из трех человек пристыковался к Международной космической станции (МКС) в автоматическом режиме, сообщил корреспондент РИА Новости из подмосковного Центра управления полетами (ЦУП).

Ракета "Союз-ФГ" с кораблем стартовала вечером 21 марта с космодрома Байконур. На МКС прилетели космонавт "Роскосмоса" Олег Артемьев, а также бортинженеры, астронавты NASA Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд. Среди прочих грузов на станцию доставлен мяч чемпионата мира по футболу, который этим летом пройдет в России. На станции также планируется устроить "космический матч" в невесомости с участием российских и американских членов экипажа.

Мяч Telstar18 после возвращения на Землю будет, скорее всего, задействован в первом матче турнира, в котором сыграют сборные России и Саудовской Аравии. Экипаж планирует с МКС следить за мундиалем, в том числе и в режиме онлайн.

Кроме этого, Артемьев планирует научиться в ходе полета играть на перуанских дудках. По его словам, напарники по экипажу Фойстел и Арнольд смогут подыграть ему на гитарах.

Во время выхода в открытый космос, намеченного на 8 августа, российские члены экипажа МКС вручную запустят несколько наноспутников, установят панорамные видеокамеры RT360, а также отправят в свободный полет две устаревшие антенны, сообщил Артемьев незадолго перед отлетом.

Большую часть времени за бортом станции космонавты проведут за установкой двух антенн эксперимента "Икарус" для мониторинга маршрутов стай перелетных птиц. На птицах будут закреплены датчики, сигналы будут передаваться на МКС и фиксироваться оборудованием, которое и установят космонавты. Благодаря эксперименту ученые смогут установить точные маршруты перелетов птиц между континентами и выработать новые рекомендации для пилотов самолетов.

В результате планируется составление карты, где и в какое время проходят потоки миграции пернатых. Это позволит безопасно корректировать полеты воздушных судов и лучше понимать, как изменения на нашей планете влияют на маршруты перелетных стай.

Кроме того, будут вручную запущены несколько наноспутников: это "Танюши" курского Юго-Западного университета, а также аппараты Самарского университета SamSat и спутники "Сириус", в том случае, если они будут готовы и доставлены на МКС рейсом следующего грузовика "Прогресс".