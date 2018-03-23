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РИА Наука
РИА Наука

"Союз МС-08" пристыковался к МКС

22:4323.03.2018
(обновлено: 22:46 23.03.2018)
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© Twitter/Scott D. Tingle‏МКС. Архивное фотоМКС. Архивное фото
© Twitter/Scott D. Tingle‏

КОРОЛЁВ (Московская область), 23 мар — РИА Новости. Пилотируемый корабль "Союз МС-08" с экипажем из трех человек пристыковался к Международной космической станции (МКС) в автоматическом режиме, сообщил корреспондент РИА Новости из подмосковного Центра управления полетами (ЦУП).

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© РИА Новости / Андрей Шелепин
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Ракета "Союз-ФГ" с кораблем стартовала вечером 21 марта с космодрома Байконур. На МКС прилетели космонавт "Роскосмоса" Олег Артемьев, а также бортинженеры, астронавты NASA Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд. Среди прочих грузов на станцию доставлен мяч чемпионата мира по футболу, который этим летом пройдет в России. На станции также планируется устроить "космический матч" в невесомости с участием российских и американских членов экипажа.

Мяч Telstar18 после возвращения на Землю будет, скорее всего, задействован в первом матче турнира, в котором сыграют сборные России и Саудовской Аравии. Экипаж планирует с МКС следить за мундиалем, в том числе и в режиме онлайн.

Кроме этого, Артемьев планирует научиться в ходе полета играть на перуанских дудках. По его словам, напарники по экипажу Фойстел и Арнольд смогут подыграть ему на гитарах.

Во время выхода в открытый космос, намеченного на 8 августа, российские члены экипажа МКС вручную запустят несколько наноспутников, установят панорамные видеокамеры RT360, а также отправят в свободный полет две устаревшие антенны, сообщил Артемьев незадолго перед отлетом.

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© Фото предоставлено Airbus
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Большую часть времени за бортом станции космонавты проведут за установкой двух антенн эксперимента "Икарус" для мониторинга маршрутов стай перелетных птиц. На птицах будут закреплены датчики, сигналы будут передаваться на МКС и фиксироваться оборудованием, которое и установят космонавты. Благодаря эксперименту ученые смогут установить точные маршруты перелетов птиц между континентами и выработать новые рекомендации для пилотов самолетов.

В результате планируется составление карты, где и в какое время проходят потоки миграции пернатых. Это позволит безопасно корректировать полеты воздушных судов и лучше понимать, как изменения на нашей планете влияют на маршруты перелетных стай.

Кроме того, будут вручную запущены несколько наноспутников: это "Танюши" курского Юго-Западного университета, а также аппараты Самарского университета SamSat и спутники "Сириус", в том случае, если они будут готовы и доставлены на МКС рейсом следующего грузовика "Прогресс".

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