"Союз МС-08" пристыковался к МКС

КОРОЛЁВ (Московская область), 23 мар — РИА Новости. Пилотируемый корабль "Союз МС-08" с экипажем из трех человек пристыковался к Международной космической станции (МКС) в автоматическом режиме, сообщил корреспондент РИА Новости из подмосковного Центра управления полетами (ЦУП).
Мяч Telstar18 после возвращения на Землю будет, скорее всего, задействован в первом матче турнира, в котором сыграют сборные России и Саудовской Аравии. Экипаж планирует с МКС следить за мундиалем, в том числе и в режиме онлайн.
Кроме этого, Артемьев планирует научиться в ходе полета играть на перуанских дудках. По его словам, напарники по экипажу Фойстел и Арнольд смогут подыграть ему на гитарах.
Во время выхода в открытый космос, намеченного на 8 августа, российские члены экипажа МКС вручную запустят несколько наноспутников, установят панорамные видеокамеры RT360, а также отправят в свободный полет две устаревшие антенны, сообщил Артемьев незадолго перед отлетом.
В результате планируется составление карты, где и в какое время проходят потоки миграции пернатых. Это позволит безопасно корректировать полеты воздушных судов и лучше понимать, как изменения на нашей планете влияют на маршруты перелетных стай.
Кроме того, будут вручную запущены несколько наноспутников: это "Танюши" курского Юго-Западного университета, а также аппараты Самарского университета SamSat и спутники "Сириус", в том случае, если они будут готовы и доставлены на МКС рейсом следующего грузовика "Прогресс".