РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Астроном случайно "открыл" Марс, наблюдая за далекими туманностями

19:0223.03.2018
01900
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкЗвездное небо, наблюдаемое в Краснодарском крае во время метеорного потока ПерсеидыЗвездное небо, наблюдаемое в Краснодарском крае во время метеорного потока Персеиды
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Астроном из Южной Африки наблюдал за далекими туманностями и случайно нашел между ними "загадочную" яркую звезду, летевшую по небосводу с рекордно высокой скоростью. В роли этой "звезды", как выяснили уже его коллеги, выступала планета Марс, сообщает Space.com

На этом снимке Хаббла галактику NGC 7250 почти не видно из-за яркой звезды TYC 3203-450-1
© Фото : ESA/Hubble & NASA
"Хаббл" сфотографировал звезду, затмившую целую галактику
Так как мы видим "плоское", а не трехмерное ночное небо, ученым приходится постоянно искать новые методы для оценки реального расстояния между звездами и более далекими объектами и того, в какой точке неба они находятся. Реальное и видимое положение звезд часто не совпадает из-за множества побочных факторов, в том числе движения Земли вокруг Солнца и "качаний" оси вращения Земли, что вынуждает ученых вносить коррективы в расчеты.

Если астрономы неверно вычисляют расстояние до наблюдаемого ими объекта, то часто возникают курьезные ситуации, когда им приходится объяснять "невозможные" свойства той или иной экзопланеты, галактики или звезды, не подозревая, что на самом деле они имеют дело с объектом, который расположен или в нашей Солнечной системе, или наоборот, за пределами Галактики.

Очередной случай такого рода произошел с Питером Дансби (Peter Dunsby), профессором астрономии из университета Кейптауна (ЮАР). В начале этой недели он наблюдал за туманностями M8 и M20, расположенными в созвездии Стрельца, используя телескопы университетской обсерватории.

Лазерный луч на фоне Млечного Пути
© Фото : ESO/ Y. Beletsky
Астрономы заявляют, что мы никогда не узнаем точное положение звезд

В ходе этих наблюдений он обнаружил между этими облаками газа яркий и очень быстрый объект, который двигался с очень высокой скоростью и который он раньше никогда не замечал. Заинтригованный этим открытием, Дансби изучил снимки данной части созвездия Стрельца, полученные крупнейшими обзорами ночного неба, и не нашел этой "звезды" в них.

Уверенный в том, что ему удалось открыть новое светило или какой-то другой интересный и далекий объект, южноафриканский астроном отправил письмо с описанием находки в Astronomer's Telegram, одну из крупнейших астрономических рассылок, где оперативно описываются последние открытия. В своем письме он заявил об открытии нового объекта и призвал всех "пристально наблюдать за этим новым кратковременным событием".

Практически сразу, как передает Space.com, редакторы рассылки уведомили Дансби и публику в том, что ему удалось "открыть" планету Марс. Он периодически появляется в этой части небосвода южного полушария Земли в ранние утренние часы.

Схема вычисления расстояния между Землей и звездами-двойниками
© Фото : Carolina Jofré
Ученые: звезды-"двойники" позволят точно измерить размеры Галактики

После того, как Astronomer's Telegram сообщил об этом "открытии века" в своем микроблоге, в адрес Дансби посыпались многочисленные "поздравления" со стороны других ученых и любителей астрономии. Сам Дансби извинился перед научным сообществом и пообещал "трижды проверять" все свои последующие удивительные открытия.

"Урок на будущее – три раза проверять все, что я делаю. Что поделать, такова жизнь, и я рад, что моя ошибка заставила улыбнуться так много других людей", — отметил ученый.

Комментировать
РИА Наука
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена