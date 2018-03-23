Астроном случайно "открыл" Марс, наблюдая за далекими туманностями

МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Астроном из Южной Африки наблюдал за далекими туманностями и случайно нашел между ними "загадочную" яркую звезду, летевшую по небосводу с рекордно высокой скоростью. В роли этой "звезды", как выяснили уже его коллеги, выступала планета Марс, сообщает Space.com

Так как мы видим "плоское", а не трехмерное ночное небо, ученым приходится постоянно искать новые методы для оценки реального расстояния между звездами и более далекими объектами и того, в какой точке неба они находятся. Реальное и видимое положение звезд часто не совпадает из-за множества побочных факторов, в том числе движения Земли вокруг Солнца и "качаний" оси вращения Земли, что вынуждает ученых вносить коррективы в расчеты.

Если астрономы неверно вычисляют расстояние до наблюдаемого ими объекта, то часто возникают курьезные ситуации, когда им приходится объяснять "невозможные" свойства той или иной экзопланеты, галактики или звезды, не подозревая, что на самом деле они имеют дело с объектом, который расположен или в нашей Солнечной системе, или наоборот, за пределами Галактики.

Очередной случай такого рода произошел с Питером Дансби (Peter Dunsby), профессором астрономии из университета Кейптауна (ЮАР). В начале этой недели он наблюдал за туманностями M8 и M20, расположенными в созвездии Стрельца, используя телескопы университетской обсерватории.

В ходе этих наблюдений он обнаружил между этими облаками газа яркий и очень быстрый объект, который двигался с очень высокой скоростью и который он раньше никогда не замечал. Заинтригованный этим открытием, Дансби изучил снимки данной части созвездия Стрельца, полученные крупнейшими обзорами ночного неба, и не нашел этой "звезды" в них.

Уверенный в том, что ему удалось открыть новое светило или какой-то другой интересный и далекий объект, южноафриканский астроном отправил письмо с описанием находки в Astronomer's Telegram, одну из крупнейших астрономических рассылок, где оперативно описываются последние открытия. В своем письме он заявил об открытии нового объекта и призвал всех "пристально наблюдать за этим новым кратковременным событием".

Практически сразу, как передает Space.com, редакторы рассылки уведомили Дансби и публику в том, что ему удалось "открыть" планету Марс. Он периодически появляется в этой части небосвода южного полушария Земли в ранние утренние часы.

После того, как Astronomer's Telegram сообщил об этом "открытии века" в своем микроблоге, в адрес Дансби посыпались многочисленные "поздравления" со стороны других ученых и любителей астрономии. Сам Дансби извинился перед научным сообществом и пообещал "трижды проверять" все свои последующие удивительные открытия.

"Урок на будущее – три раза проверять все, что я делаю. Что поделать, такова жизнь, и я рад, что моя ошибка заставила улыбнуться так много других людей", — отметил ученый.