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Ученые призвали НАСА отправить детектор ДНК на Энцелад и Европу

17:5923.03.2018
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© From Schmidt et al., “Active formation of chaos terrain over shallow subsurface water on Europa”, Nature, 2011.Так художник представил себе формирование полыньи в льдах ЕвропыТак художник представил себе формирование полыньи в льдах Европы
© From Schmidt et al., “Active formation of chaos terrain over shallow subsurface water on Europa”, Nature, 2011.

МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Ведущие планетологи мира призвали НАСА создать и установить детекторы "инопланетной" ДНК на борт зондов, которые отправятся искать следы жизни в подледных океанах Европы и Энцелада в 2020 и 2030 годах, сообщает новостная служба журнала Science.

Изображение спутника Сатурна Энцелада, запечатленное космическим аппаратом Кассини
© NASA / JPL-Caltech/Space Science Institute
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"Если мы действительно желаем найти следы внеземной жизни, то нам обязательно необходимо создать универсальный детектор ДНК и отправить его в космосе вместе с новыми зондами. Даже если ее биохимия будет абсолютно другой, то такой прибор все равно обнаружит хотя бы какой-то ее след", — заявила Сара Джонсон, астробиолог из университета Джорджтауна (США).

Главный вопрос Вселенной

Открытие десятков землеподобных планет и тысяч планет в целом за последние годы с новой силой поставили перед учеными вопрос – одни ли мы во Вселенной? Более того, обнаружение гейзеров на Энцеладе, спутнике Сатурна, и аналогичных выбросов воды на Европе, спутнике Юпитера, указывает на возможность существования внеземной жизни в пределах Солнечной Системы.

Еще с середины 60 годов, когда пионеры изучения космоса в НАСА и СССР начали задумываться о поисках внеземной жизни, среди ученых бушует дискуссия о том, что считать жизнью. Ученые спорят о том, как она выглядит, как ее можно увидеть, "попробовать" или пощупать, и как ее потенциальные следы в виде окаменелостей можно отличить от продуктов естественных процессов в неживой природе.

Так художник представил себе лендер Европы-Клипера на поверхности Европы
© NASA/JPL-Caltech
В НАСА представили первый макет аппарата для поисков жизни на Европе

Как рассказывает Джонсон, ученые давно не могут согласиться, нужно ли искать самые широкие следы жизни, такие как сахара и другие обширные классы биомолекул, или сконцентрировать эти поиски на конкретных веществах, однозначно указывающих на ее существование, таких как  ДНК.

Противники второй идеи часто указывают на то, что инопланетные живые существа не обязательно будет использовать те же "кирпичики жизни", что и их "кузены" на Земле, и поэтому создание и отправка таких инструментов в космос будет пустой тратой времени. Джонсон и ее коллеги объяснили, почему это не так, выступая на ежегодной Конференции по изучению луны и планет, которая проходит сейчас в техасском Те-Вудлендс.

Озеро Моно в Калифорнии, США. Архивное фото
© Flickr / Jerry Kirkhart
Ученые НАСА выяснили, как найти следы жизни в водах Европы и Энцелада

Скептики, как отмечают астробиологи, не учитывают того, что последние наблюдения за новорожденными планетными системами указывают на то, что нуклеиновые кислоты, базовые "кирпичики" ДНК, встречаются практически повсеместно в Галактике. Это заметно повышает вероятность того, что подобные молекулы, не обязательно идентичные "буквам" земной ДНК, могут стать основой для внеземной жизни.

Метод от противного

Джонсон и ее коллеги выяснили, что их можно обнаружить в "супе" океанов Энцелада, Европы и других потенциальных миров, используя своеобразный аналог методики, которая сегодня применяется для создания лекарств от рака, болезни Альцгеймера и средств их диагностики.

В ее рамках ученые синтезируют огромное множество случайных коротких последовательностей  ДНК и помещают их в емкость, где присутствуют раковые клетки или какие-то белки или обрывки генетического кода. Часть из них, в силу случайного характера их устройства, присоединится к этим "мишеням", а менее удачные последовательности останутся в растворе.

Убрав раствор, биологи отделяют "приклеенные" фрагменты ДНК от клеток, размножают их и повторяют эту процедуру, и через некоторое количество шагов у них появляется нить ДНК, которая будет идеально цепляться за раковые клетки, бляшки бета-амилоида и другие патогены.

Гейзеры на поверхности Энцелада, его океан и подогревающее его пористое ядро
© NASA / JPL-Caltech
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"Наша идея заключается в том, что мы должны "перевернуть" этот процесс и наблюдать за тем, как потенциальные следы "инопланетной" ДНК будут соединяться с самыми примитивными и случайными последовательностями нуклеотидов в секвенаторе. Он будет анализировать не только самые удачные, а все возможные соединения между ними", — объясняет астробиолог.

Смысл всего этого заключается в одной простой вещи — чем больше коротких цепочек ДНК присоединится к "инопланетным" молекулам, тем сложнее они будут устроены. Как правило, все земные "молекулы жизни" устроены сложнее, чем окружающая их неживая природа. Если это справедливо для жизни на Энцеладе и Европе, то ее следы можно будет найти подобным образом, не зная ничего об ее химических основах, заключает Джонсон.

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