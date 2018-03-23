Ученые рассказали об опасности мяса, приготовленного на открытом огне

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Мясо, приготовленное на открытом огне, может увеличить риск развития гипертонии, считают ученые из Гарвардского университета.

Результаты исследования на конференции Американской ассоциации сердечных заболеваний (American Heart Association) в Новом Орлеане представил Ганг Лиу, научный сотрудник отдела питания в школе общественного здоровья Гарвардского университета.

Он и его коллеги изучили около 100 тысяч человек, за которыми наблюдали в период от 12 до 16 лет. В начале этого периода ни у одного из участников не было высокого давления, диабета сердечно-сосудистых заболеваний или рака.

Ученые сравнивали тех, кто ел мясо, приготовленное на открытом огне при высоких температурах, чаще 15 раз в месяц, и тех, кто ел его четыре раза в неделю или реже. Выяснилось, что у первой группы риск высокого кровяного давления на был 17% выше.

К концу исследования от повышенного давления страдали более 37 тысяч человек.

"Результаты наших исследований дают основания полагать, что, избегая подобных методов приготовления мяса, можно поспособствовать снижению риска получить гипертонию…". — отмечает Лиу.

Он добавил, что при исследовании связи между температурой и методами приготовления, степенью готовности и высоким давлением были представлены независимо от количества и вида съеденного мяса.

Специалист по вопросам питания Джудит Вайли-Росетт призывает любителей барбекю не отчаиваться и советует альтернативные способы приготовления мяса.

"Умеренность и здравый смысл должны превалировать, — отмечает она. — Есть много способов приготовления на открытом воздухе, когда вы используете дым вместо открытого огня".