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РИА Наука
РИА Наука

Первые птицы не умели высиживать яйца, заявляют ученые

16:3023.03.2018
01400
© Stephanie AbramowiczПротоптица конфуциорнис. Слева – самка, справа – самец. Иллюстрация авторов статьиПротоптица конфуциорнис. Слева – самка, справа – самец. Иллюстрация авторов статьи
© Stephanie Abramowicz

МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Необычный эксперимент с окаменелыми останками яиц первых птиц Земли показал, что они в принципе не могли высиживать их, так как их скорлупа не выдержала бы давления тела этих пернатых, говорится в статье, опубликованной в Journal of Evolutionary Biology.

Окаменелые яйца динозавров, найденные в Кемеровской области
© Skutschas et al. / Historical Biology 2017
Палеонтологи впервые нашли окаменелое яйцо динозавра в Сибири
"Мы нашли десятки окаменелых останков древних птиц за последние три десятилетия, однако то, как они размножались, оставалось большой тайной для нас. Мы измерили прочность яиц двух десятков видов примитивных птиц, и во всех случаях обнаружили, что их скорлупа не смогла бы выдержать вес этих пернатых", — рассказывает Чарльз Диминг (Charles Deeming), палеонтолог из университета Линкольна (Великобритания).

До недавнего времени ученым были известны лишь единичные примеры окаменелых яиц динозавров и фрагменты их скорлупок. В последние 20 лет картина кардинально поменялась — палеонтологи нашли сразу несколько "кладбищ яиц" на севере Китая и в монгольской части пустыни Гоби, и десятки яиц крупнейших динозавров Земли в Аргентине. Благодаря им мы знаем, что некоторые динозавры были теплокровными существами, высиживающими яйца примерно так же, как это делают современные птицы.

Подобные открытия, как отмечает Диминг, заставляли палеонтологов считать, что и первые птицы, более "продвинутые" родичи пернатых динозавров, умели заботиться о потомстве и высиживали свои яйца, а не оставляли их на волю судьбы, как это делали зауроподы, четвероногие гиганты юрского периода, и многие крупные хищные ящеры мезозоя.

Так художник представил себе зародыш люфенгозавра
© D. Mazierski
Палеонтологи выяснили, как быстро динозавры вылуплялись из яйца

Диминг и его коллега Геральд Мэйр (Gerald Mayr) начали сомневаться в этом после того, как они заметили, что древние птицы не могли производить на свет яйца больших размеров, так как их тазовые кости были объединены в жесткую структуру, не способную растягиваться, как таз современных птиц. Это натолкнуло их на мысль, что небольшие яйца первых птиц, таких как конфуциорнис, не выдерживали массы их тела.

Они проверили это подозрение, вычислив примерную массу двух десятков видов древних птиц, и изготовив "муляжи" их яиц, опираясь на данные по структуре ископаемой скорлупы, найденной в Монголии и Китае, и размерам их тазового канала.

Эти расчеты привели к крайне неожиданным результатам – оказалось, что яйца всех древних птиц могли выдержать в 2-3 раза меньше нагрузки, чем весили сами пернатые. Как объясняет Диминг, это полная противоположность тому, как устроены яйца современных птиц – они, наоборот, легко переносят давление груза, который весит в три раза больше, чем отложившая их самка.

Слева – скорлупа динозавра с «крокодильей» кладкой, справа – с «птичьей» кладкой яиц
© Tanaka et al. / PLoS One 2015
Ученые: часть динозавров строила гнезда и высиживала яйца, как птицы

Все это, как считают Мэйр и Диминг, говорит о том, что первые птицы не высиживали яйца и не заботились о потомстве. Более того, по их мнению, аналогичным образом вели себя и "гнездящиеся" динозавры, чьи яйца не отличались по размерам от птичьих.

Не все ученые, как отмечает новостная служба журнала Nature, согласны с такими выводами. Они отмечают, что многие из птиц, которых изучали британские палеонтологи, жили на ветвях деревьев, и они вряд ли могли выращивать потомство на земле, у подножий деревьев. В таком случае крайне маловероятно, что эти пернатые не высиживали яйца и не заботились о потомстве.

Птица-тинаму (снизу) и динозавр-анхиорнис (сверху)
© Фото : John Conway
"Курицезавр" помог ученым выяснить, как возник клюв у птиц

Диминг не согласен с подобной постановкой вопроса – по его мнению, птицы вполне могли откладывать яйца в "гнездах" на ветвях деревьев и оставлять их в таком виде. Часть из них успешно развивалась, другие погибали, и это позволяло пернатым продолжать свой род до тех пор, пока на Землю не упал метеорит.

Подобные птицы, как показывают раскопки, полностью исчезли после этой катастрофы, тогда как предки современных пернатых распространились по планете. Как считает британский исследователь, способность высиживать яйца и контролировать их температуру послужила ключом для их выживания и процветания после заката эры динозавров.

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