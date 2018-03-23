Российские биологи раскрыли секрет фермента "бессмертия и старения"

МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Российские и европейские биологи выяснили, как работает "сердце" теломеразы – фермента, включение которого в организме взрослого человека может сделать его клетки бессмертными, говорится в статье, опубликованной в журнале Nucleic Acids Research.

"Эти данные приближают нас к пониманию строения, функционирования и регуляции теломеразы. В будущем они могут быть использованы для создания препаратов, которые будут как повышать активность теломеразы и увеличивать продолжительность жизни клеток, так и понижать ее для того, чтобы лишить раковые клетки бессмертия", — отмечает Елена Родина, биохимик из МГУ.

Клетки зародыша и эмбриональные стволовые клетки фактически бессмертны с точки зрения биологии – они могут жить неограниченно долго в адекватной среде обитания и делиться неограниченное число раз. При этом клетки тела взрослого человека постепенно теряют способность делиться через 40-50 циклов и вступают в фазу старения.

Эти различия связаны с тем, что каждое деление взрослых клеток приводит к сокращению длины их хромосом, концевые участки которых помечены специальными повторяющимися сегментами, так называемыми теломерами. Когда теломер становится слишком мало, клетка "уходит на пенсию" и прекращает участвовать в жизни организма. Предполагается, что это защищает его от развития рака.

Как объясняют Родина и ее коллеги, в эмбриональных и раковых клетках такого никогда не происходит, так как их теломеры обновляются и удлиняются при каждом делении благодаря особым ферментам — теломеразам. Гены, отвечающие за сборку этих белков, во взрослых клетках выключены, но в последние годы ученые активно думают о том, нельзя ли продлить жизнь человеку, принудительно включив их или создав искусственный аналог.

Биологи и химики из МГУ, МФТИ и нескольких российских и европейских исследовательских центров сделали первый шаг к решению этой задачи, изучив структуру центральной части фермента и выяснив, как он взаимодействует с молекулами РНК и ДНК при удлинении теломер в одиночных клетках дрожжей.

Как показали опыты, по принципам работы этот белок похож на ксерокс. Он считывает одиночный образец — молекулу РНК —и копирует ее на ДНК будущей клетки, а затем склеивает новые копии между собой.

Ключевой частью этого процесса и всей теломеразы в целом биологи считают один из ее участков, получивший имя TEN. Как предполагают ученые, он играет роль своеобразного контролера: следит за длиной теломер, определяя их начало и конец по особым последовательностям букв-нуклеотидов, а также отвечает за их присоединение к общей нити ДНК и запуск сборки следующего участка.

Что интересно, структура TEN почти не различается для большинства многоклеточных существ, и это говорит о том, что она играет критически важную роль в эволюции на протяжении последних 500 миллионов лет. Как надеются ученые, дальнейшее изучение теломераз дрожжей, работающих постоянно, и их сравнение с аналогичными ферментами человека, поможет понять, почему эти белки отключены в наших клетках и подобрать ключ к управлению их активностью.