"Хаббл" назвал победителя в "реслинге" между спутниками Млечного Пути

МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Продолжительные наблюдения за Большим и Малым Магеллановыми облаками, спутниками нашей Галактики, помогли астрономам понять, что в последнем столкновении между ними победила более крупная соседка Млечного Пути, сообщает сайт телескопа "Хаббл".

"Мы обнаружили, что прародителем Переднего Рукава, потока газа, который сейчас поглощается Млечным Путем, является Малое Магелланово облако. Это, в свою очередь, говорит о том, что Большое облако побеждает в гравитационной борьбе со своим младшим собратом и выдирает огромные клубы материи из его пределов", — рассказывает Эндрю Фокс (Andrew Fox) из Института космического телескопа в Балтиморе (США).

Млечный путь находится в космосе не один, а в компании целой свиты из нескольких десятков относительно небольших карликовых галактик. Наиболее заметными и крупными из них считаются так называемые Большое и Малое Магеллановы облака – две относительно небольших "семьи" звезд, чей диаметр составляет примерно 13-14 тысяч световых лет.

Эти галактики достаточно давно привлекают внимание астрономов своей неправильной формой, свидетельствующей о столкновениях Большого и Малого облаков в прошлом, а также необычной манерой вращения вокруг Млечного Пути, не похожей на то, как движутся остальные его спутники.

Фокс и его коллеги пытались раскрыть тайну происхождения одного из следов подобных космических "ДТП" – так называемого "Переднего рукава", плотной ленты из газа и пыли, которая тянется от Малого и Большого облаков в сторону Млечного Пути. Как сегодня считают ученые, она возникла в результате последнего столкновения этих карликовых галактик, однако ее прародитель, проигравший в этом "космическом реслинге", оставался предметом споров.

Эту загадку смог разрешить "Хаббл", при помощи которого астрономы смогли точно измерить изотопный и химический состав этого потока газа и сравнить его с тем, какие атомы и молекулы присутствуют в двух его возможных прародителях, а также в другой ленте газа, соединяющей Млечный Путь и его спутники, так называемом "Магеллановом потоке".

Доли изотопов кислорода, серы и других элементов ясно указали на то, что прародителем этого скопления материи была "младшая" галактика, проигравшая в столкновении с ее "большой сестрой" несколько сотен миллионов лет назад.

Открытие прародителя "Переднего рукава", как отмечает Фокс, позволит астрономам решить одну из самых важных и интересных загадок эволюции галактик – то, как взаимодействия между ними влияют на их химический состав и формирование новых звезд. Это важно и для понимания дальнейшей судьбы Млечного Пути, и для оценки шансов найти разумную или неразумную внеземную жизнь.