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РИА Наука
РИА Наука

Ученые установили имя летчика самолета, который нашли в Керченском проливе

11:0723.03.2018
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© Fotolia / Dan RaceУченый с моделью ДНК в пробирке. архивное фотоУченый с моделью ДНК в пробирке. архивное фото
© Fotolia / Dan Race

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар — РИА Новости. Ученые смогли установить имя летчика советского истребителя, участника Керченско-Эльтигенской десантной операции 1943 года, который был поднят со дна Керченского пролива в 2017 году, сказал на пресс-конференции в Симферополе научный сотрудник Черноморского центра подводных исследований Павел Горбунов.

Летчики готовят самолет к боевому вылету
© РИА Новости / Георгий Зельма
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Советский самолет времен Великой Отечественной войны — одномоторный истребитель Р-40, известный как "Киттихаук", был поднят в мае 2017 года со дна Керченского пролива. Это самолет американского производства, поставленный на вооружение советских войск по ленд-лизу. Он пролежал на дне Керченского пролива более 70 лет. Боевая машина служила в штурмовом авиаполку ВВС Черноморского флота СССР и принимала участие в Керченско-Эльтигенской десантной операции в 1943 году.

"Нам удалось восстановить судьбу летчика этого самолета. Пилотировал самолет лейтенант Николай Семенович Крайний. Самолет был подбит в крыло, летчику удалось приводниться, и на надувной лодочке летчик дрейфовал в проливе. Это произошло 15 ноября 1943 года", — сказал Горбунов.

Крайнего спас его лучший друг и земляк из Ставропольского края – летчик Александр Карпов. Узнав о сбитом самолете друга, Карпов вызвался найти его и, пролетая над проливом, увидел лодку Крайнего, и направил к нему спасательный катер. Интересна судьба обоих летчиков, отметил ученый. Спустя несколько месяцев история со спасением летчика его другом повторилась в операции по освобождению Крыма в районе мыса Тарханкут на западе полуострова.

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© Фото : аккаунт в "Twitter" Пола Аллена
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"В апреле 1944 года Крайнего вновь сбивают, он вновь приводнился, к нему направили спасательный катер. А поиски вновь обеспечивал Александр Карпов. Во время поисков Карпов сбил немецкий гидроплан, который был послан для того, чтобы взять в плен сбитого советского летчика. В результате Крайний был спасен, а кроме того были взяты в плен четыре немецких летчика со сбитого гидроплана. История, которая заслуживает съемок остросюжетного фильма", — рассказал Горбунов.

Оба летчика прожили долгую жизнь: Крайний умер в 1991 году и похоронен в Минводах, а его спаситель Карпов, Герой Советского Союза, умер в 1996-м и похоронен в Санкт-Петербурге, уточнил ученый.

Керченский и Таманский полуострова — зона интенсивных боев в годы Великой Отечественной войны. В период с 31 октября по 11 декабря 1943 года в Керченском проливе развернулась одна из крупнейших десантных операций в истории ВОВ — Керченско-Эльтигенская, когда советские войска предприняли попытку отбить Керченский полуостров у гитлеровской армии. В той операции с советской стороны участвовало более 130 тысяч бойцов, свыше 250 кораблей и больше тысячи самолетов.

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