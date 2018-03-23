Росатом разработал технологии для продления жизни двигателей самолетов

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Предприятие госкорпорации "Росатом" Государственного научного центра РФ "Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований" (ТРИНИТИ, Троицк, Москва) поможет российским производителям авиационных газотурбинных двигателей продлить их ресурс, рассказал генеральный директор ТРИНИТИ Владимир Черковец.
"Например, мы обнаружили, что импульс плазменного сгустка, ускоренный в плазменных ускорителях, меняет многие стенки камеры токамака (тороидальной камеры с магнитными катушками, используемой для удержания термоядерной плазмы): делает ее более жаропрочной, твердой и коррозионно-стойкой. Значит, при помощи плазменных потоков можно изменять свойства поверхности", — сказал Черковец в интервью официальному корпоративному изданию российской атомной отрасли газете "Страна Росатом".
По его словам, этот эффект может быть использован в авиастроении.
Лопатка турбины является одной из наиболее важных деталей самолетного газотурбинного двигателя, в значительной степени определяющей его экономичность, надежность, ресурс и другие характеристики.
По словам гендиректора ТРИНИТИ, эксперименты и испытания образцов уже проведены, теперь планируется поставить ОКБ специальную установку.
ТРИНИТИ выполняет исследования в области управляемого термоядерного синтеза, физики плазмы, лазерной физики и техники.