Ученые открыли необычную связь между болью и чувством голода

МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Чувство голода оказалось одним из самых эффективных способов подавления хронических болей, не уступающим по силе опиатам и другим анальгетикам, заявляют ученые в статье, опубликованной в журнале Cell.

"Мы совсем не ожидали того, что чувство голода будет хоть как-то влиять на восприятие боли, и менять ее столь значительным образом. С другой стороны, когда мы начали следить за поведением мышей, нам все стало ясно. Даже есть ли у животного какая-то рана или травма, оно должно не страдать от боли, а найти силы для того, чтобы отыскать пищу и выжить", — заявила Эмбер Алхадефф (Amber Alhadeff), нейрофизиолог из университета Пенсильвании (США).

Чувство боли является одним из самых универсальных и понятных всем живым существам сигналов опасности, который организм использует для защиты тела от дальнейших повреждений или необдуманных поступков. Достаточно долгое время ученые считали, что представители всех полов, видов, царств и возрастов ощущают боль одинаково, однако недавно выяснилось, что это не так.

К примеру, два года назад канадские нейрофизиологи обнаружили, что мужчины и женщины ощущают боль разными группами нервных клеток, и что хроническая боль неодинаково влияет на их поведение, в том числе и половые инстинкты. Подобные открытия заставили ученых задуматься о том, как болевые ощущения могут влиять на восприятие окружающего мира.

Алхадефф и ее коллеги случайно открыли один из примеров подобных взаимосвязей, наблюдая за поведением мышей и работой их нервных клеток, управляющих чувством голода и насыщения. Изучая их реакцию на дневную голодовку, нейрофизиологи неожиданно обнаружили, что недостаток пищи заставил нескольких грызунов меньше лизать и "нянчить" лапу, которую они повредили перед началом опытов.

Открыв этот феномен, ученые попытались найти те цепочки нейронов, которые связывали центр голода с центром болевых ощущений в мозге грызунов. Для этого они заразили часть их нейронов при помощи особого ретровируса, который заставил эти клетки принудительно включаться или отключаться при облучении светом, и поочередно подсветили их.

Как оказалось, неприятные ощущения притупляли так называемые AgRP-нейроны – клетки особой части гипоталамуса, глубинного отдела мозга, которая играет роль "центра голода". Их принудительное включение полностью блокировало чувство боли даже в том случае, если мыши были сыты и не страдали от недостатка пищи.

"Сила этого эффекта такова, что мы сначала не поверили в то, что мы видим, и подумали, что формалин, которым мы мазали лапы животных, выдохся. Болеутоляющий эффект в данном случае сравним с тем, как действуют на организм морфин и другие опиаты. При этом активация этих клеток не вызывает голода и других побочных эффектов, которые могли бы не подавлять боль, а просто отвлекать животное", — добавляет Николас Бетли (Nicholas Betley), коллега Алхадефф.

Как отмечают ученые, пока не понятно, есть ли эта цепочка нейронов в мозге человека и поможет ли ее активация полностью заблокировать чувство боли. Тем не менее, ее открытие и создание лекарств, воздействующих на эти клетки, может стать первым действенным методом борьбы с хронической болью, который при этом не будет вызвать зависимости, как опиаты, заключают авторы статьи.