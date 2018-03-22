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РИА Наука
РИА Наука

Ученые расшифровали ДНК миниатюрного "пришельца" из пустыни Атакама

20:0022.03.2018
(обновлено: 20:21 22.03.2018)
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© Фото : Bhattacharya S et al. 2018Атакамский гуманоид, найденный в 2003 году в пустыне в ПеруАтакамский гуманоид, найденный в 2003 году в пустыне в Перу
© Фото : Bhattacharya S et al. 2018

МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Знаменитый пятнадцатисантиметровый "пришелец" с вытянутой головой, чье тело было найдено в пустыне Атакама в 2003 году, на самом деле был ребенком с очень серьезными нарушениями в работе генов, управляющих ростом скелета, говорится в статье, опубликованной в журнале Genome Research.

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© Фото : Cornell University
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"Теперь мы точно можем сказать, что это не инопланетянин, а ребенок, который был или не доношен, или родился заметно позже срока и умер практически сразу после появления на свет. Мне кажется, что его тело следует вернуть в Чили и похоронить, следуя традициям местных народов", — заявил Гарри Нолан (Garry Nolan), генетик из Стэнфордского университета (США).

В последнюю половину века любители теорий заговора и многочисленные сторонники идеи существования разумной внеземной жизни часто заявляли о том, что инопланетяне существуют, и что они присутствуют на Земле уже много лет. Их главными "доказательствами" выступали два относительно недавних открытия — тело Алешеньки, предположительного пришельца, найденное в окрестностях Кыштыма в 1996 году, и его "кузина" Ата, обнаруженная в заброшенном поселке в пустыне Атакама в 2003 году.

В отличие от Алешеньки, чье тело было уничтожено до того, как его успели изучить профессиональные ученые, останки Аты всесторонне изучаются научным сообществом уже почти 15 лет. Пять лет назад, как рассказывает Нолан, ему позвонил один из его друзей и предложил поучаствовать в анализе тела предположительного "пришельца".

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© Fotolia / sdecoret
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Как отмечает ученый, Ата выглядит как инопланетянин не только снаружи, но и изнутри. К примеру, ее скелет похож по своему устройству и уровню развития на то, как выглядят кости восьмилетнего ребенка, несмотря на то, что ее рост составляет всего 15 сантиметров, что эквивалентно размерам зародыша в утробе матери. Кроме того, она имеет всего 10 пар ребер, а не 12, как здоровые люди, или 11, как носители некоторых генетических дефектов.

Все эти странности придавали уверенности "уфологам" и другим любителям историй о пришельцах. Еще в 2013 году Нолан и его коллеги нанесли удар по этим "внеземным" теориям – они расшифровали часть ДНК Аты и обнаружили, что эти останки принадлежат человеку, умершему совсем недавно, а не "пришельцу" или представителю одного из древних видов людей.

Раскрыв "родословную" Аты, ученые попытались выяснить, как эта девочка приобрела столь необычный внешний вид. На этот счет у них было две теории – "пришелец" из Атакамы действительно мог быть восьмилетним ребенком, страдавшим от экстремальных форм карликовости и других нарушений развития, или же он мог умереть внутри утробы матери на 22-й неделе развития из-за прогерии, преждевременного старения.

Инопланетные существа
© Depositphotos / stocksnapper
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Сам Нолан был сторонником первой теории, и долгое время ему не удавалось найти генов, связанных с карликовостью, что давало "уфологам" повод для постоянной критики в его адрес. В конечном итоге ученые начали анализ заново, полностью расшифровав геном Аты и проанализировав примерно три миллиона мелких мутаций в нем.

В общей сложности, генетикам удалось найти шесть десятков генов с ярко выраженными негативными изменениями, многие из которых были связаны с развитием сколиоза, нарушениями в синтезе коллагена и костной ткани, преждевременным старением, аномалиями в числе ребер и другими характерными чертами Аты. Это указало на то, что Ата умерла в раннем детстве или в утробе матери, и вряд ли прожила восемь лет.

Дальнейшее изучение ДНК "пришельца", как надеются ученые, поможет нам раскрыть причины развития многих врожденных болезней, связанных со скелетом, и найти потенциальные способы их лечения. Само же тело Аты, как подчеркивает Нолан, должно быть возвращено на родину и захоронено, а не размещено на выставке в музее.

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