Российские ученые нашли средство от рака в березовой коре

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Исследователи Северного федерального университета (САФУ) в Архангельске выяснили, что вещества, содержащиеся в березовой коре, могут бороться с раком. Результаты исследования опубликованы в журнале Russian Chemical Bulletin.

В сообщении пресс-службы САФУ говорится , что пентациклические тритерпеноиды, полезные вещества, содержащиеся в коре березы, "обладают антибактериальными, антивирусными, жаропонижающими и ранозаживляющими свойствами, а также положительно влияют на функции печени". Более того, благодаря своей противоопухолевой активности эти вещества в сочетании с низкой токсичностью могут послужить ингредиентом при создании лекарств от рака.

Пентациклические тритерпеноиды содержатся также в кожуре фруктов, листьях и коре других деревьев. Тем не менее, в березовой коре их обнаружили в концентрации до 40%.

Исследование проводилось в центре коллективного пользования научным оборудованием "Арктика". При извлечении из коры березы полезных веществ ученые использовали субкритические растворители. В ходе эксперимента ученые выяснили, какие растворители, при какой температуре и за какое количество циклов экстракции наиболее эффективно извлекают полезные вещества из березовой коры.