Ученые: следы кокаина и героина есть на пальцах каждого десятого человека

МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Британские наркологи выяснили, что следы кокаина и героина встречаются на пальцах каждого десятого человека в развитых странах мира, причем большинство из них никогда не употребляло эти наркотики, говорится в статье, опубликованной в журнале Clinical Chemistry.

"В это можно не верить, но кокаин на самом деле относится к числу одних из самых распространенных загрязнителей окружающей среды. К примеру, его молекулы часто встречаются на поверхности многих купюр. И все же, то, что мы открыли, крайне удивило нас. Мы надеемся, что подобные опыты помогут нам защитить невинных людей от ложного срабатывания тестов на прием наркотиков", — рассказывает Мелания Бэйли (Melanie Bailey) из университета Сюррея (Великобритания).

Стремительное распространение тяжелых наркотиков по странам первого мира в последние годы заставляет ученых искать новые способы быстрого обнаружения их следов в организме людей и на поверхности различных предметов быта. Год назад британские ученые разработали методику, которая позволяет "за секунды" находить следы самых популярных и тяжелых наркотиков, в том числе кокаина, а также героина и других опиатов, в отпечатках пальцев людей.

Практически сразу после ее создания Бэйли и ее коллеги задумались о том, как часто подобные тесты могут выдавать ложные результаты, к примеру, в результате того, если невинный человек дотронется до тела или пожмет руку преступника-наркомана. Они проверили эту идею, заручившись поддержкой 65 добровольцев, часть из которых употребляла эти вещества, а другие никогда их не пробовали.

Ученых сильно удивили итоги этих опытов – сразу 13% отпечатков пальцев добровольцев, не употреблявших наркотики, содержали в себе следы кокаина, а еще в 1% из них присутствовали следы героина или его производных.

Совершив это открытие, Бэйли и ее коллеги проверили, что произойдет, если попросить добровольцев с "чистыми" и "грязными" отпечатками пальцев пожать друг другу руки. И на этот раз результаты были не теми, какими их ожидали увидеть биологи. Даже самые крепкие рукопожатия не "заражали" руки второго добровольца следами наркотиков, если первый участник этого процесса сам не был наркоманом.

Как надеются ученые, собранные ими данные по долям наркотиков на поверхности рук таких людей помогут криминалистам подобрать такие пороговые значения по концентрации веществ в отпечатках пальцев, которые помогли бы минимизировать число ложных срабатываний и защитить невинных людей от некорректных обвинений.