Ученые нашли связь между фруктовым соком и риском смерти

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Напитки с содержанием сахара, в том числе фруктовых соков, увеличивает риск смерти от сердечных и других заболеваний. К такому выводу пришли американские ученые, изучившие данные более 17,9 тысячи человек, за которыми наблюдали в течение шести лет, пишет Medicalexpress.

Результаты исследования представлены на конференции Американской ассоциации сердечных заболеваний (American Heart Association). За основу были взяты данные из другого исследование под названием "Причины географических и расовых различий у людей, переживших сердечный приступ".

Выяснилось, что для тех, кто выпивал больше 24 унций (680 граммов) сладких напитков в день, риск смерти от сердечных и других заболеваний был в два раза выше, чем у тех, кто выпивал меньше одной унции.

По словам доктора Джин Уэлш, возглавляющей исследование, результаты, к которым пришла она и ее коллеги, доказывают то, насколько важно не злоупотреблять сахаром.

"Мы считаем, что это исследование в значительной степени подкрепляет уже существующие данные о важности снижения количества сладких напитков в нашем рационе", — отметила она.

Выводы ученых касаются только напитков: никакой связи между едой с высоким содержанием сахара и риском смерти от сердечных заболеваний обнаружить не удалось.

По всей видимости, это связано с отсутствием в сладких напитках каких-либо питательных веществ. Их употребление приводит к "притоку сахара", который организму приходится усваивать. В еде же, помимо сахара, содержатся жиры и белки, замедляющие метаболизм.

Ученые подчеркивают, что своим исследованием просто установили связь между явлениями, не выяснив при этом, что является причиной, а что — следствием.