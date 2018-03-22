Новая разработка Росатома поможет лечить наркоманов, считает эксперт

МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Разработанный предприятием госкорпорации "Росатом" "Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики" (РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров, Нижегородская область) комплекс для регистрации сверхслабых магнитных полей, который способен выявлять центры повышенной магнитной активности в головном мозге человека и животных, даст возможность контролировать ее у наркоманов, считает начальник научно-исследовательского отдела РФЯЦ-ВНИИЭФ Евгения Лобкаева.

Комплекс, работающий на основе метода сверхпроводящей магнитометрии, неинвазивно (то есть без прямого проникновения внутрь организма) регистрирует сверхслабые магнитные поля.

"Это преимущество делает его абсолютно безопасным и позволяет применять для диагностики и контроля функционального состояния в процессе лечения детей, беременных женщин и больных с психоневрологическими заболеваниями, используя многократную регистрацию и продолжительный мониторинг", — пояснила Лобкаева РИА Новости.

Продолжительный мониторинг позволил ученым выяснить, что происходит в мозге человека при нарушении сна, отметила она.

"Эта разработка даст возможность выявлять "центры желаний" у людей с наркологической зависимостью, контролировать и даже управлять их активностью с использованием разработанной в РФЯЦ-ВНИИЭФ технологии низкочастотной магнитотерапии", — добавила Лобкаева.