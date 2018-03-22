Проект новой ракеты "Союз-5" отправили на доработку, сообщил источник

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Завершение разработки эскизного проекта новой российской ракеты-носителя среднего класса "Союз-5", которую планируется использовать для пилотируемых полетов, отложили ближе к концу 2018 года, сообщили РИА Новости несколько источников в ракетно-космической отрасли.

Ранее генеральный директор Ракетно-космической корпорации "Энергия" (разработчик ракеты "Союз-5") Владимир Солнцев сообщил, что материалы эскизного проектирования должны быть представлены в Роскосмос на утверждение в конце января. В госконтракте на эскизное проектирование срок завершения работ ограничен 31 марта. На проведение работ выделено 343 миллиона рублей.

"К эскизному проекту специалистами высказаны замечания, требующие устранения. В этой связи принято решение доработать документацию и не рассматривать на научно-техническом совете Роскосмоса отдельно эскизный проект ракеты-носителя "Союз-5", а затем отдельно проект наземной инфраструктуры. Вместо этого принято решение завершить проектирование всего космического ракетного комплекса в целом, включая носитель, технические средства и сооружения, необходимые для проведения пусковых работ, и представить законченный проект с устраненными замечаниями в конце третьего квартала 2018 года", — пояснил собеседник агентства.

В свою очередь источник в РКК "Энергия" сообщил РИА Новости, что перед принятием этого решения вопрос о "Союзе-5" рассматривался на секции научно-технического совета Роскосмоса по средствам выведения. "Представленные материалы вызвали множество вопросов", — рассказал он.

РИА Новости пока не располагает комментарием РКК "Энергия" и Роскосмоса.

В ноябре 2017 года эскизный проект новой ракеты прошел защиту в Ракетно-космическом центре "Прогресс" в Самаре, где планируется организовать сборку данного носителя, а в декабре того же года — на президиуме научно-технического совета самой РКК "Энергия".

РКК "Энергия" была назначена головным разработчиком "Союза-5" распоряжением правительства от 11 августа 2017 года. В составе соисполнителей работ — РКЦ "Прогресс" и Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры.

"Союз-5" — ракета среднего класса, разрабатываемая в России на замену украинским "Зенитам". Носитель будет способен выводить на низкую околоземную орбиту до 17 тонн полезного груза. Ракету планируется использовать и для перспективных пилотируемых программ. Первый ее старт назначен на 2022 год, когда она должна будет вывести с космодрома Байконур на околоземную орбиту новый российский космический корабль "Федерация". В дальнейшем предполагается использование ракеты также в проекте "Морской старт".

Эскизное проектирование – один из первых этапов разработки ракетно-космической техники, представляющий собой предварительную разработку общего вида изделия. За ним следует технический проект, а затем подготовка рабочей конструкторской документации, используемой в производстве.