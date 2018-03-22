Проект новой ракеты "Союз-5" отправили на доработку, сообщил источник

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Завершение разработки эскизного проекта новой российской ракеты-носителя среднего класса "Союз-5", которую планируется использовать для пилотируемых полетов, отложили ближе к концу 2018 года, сообщили РИА Новости несколько источников в ракетно-космической отрасли.
"К эскизному проекту специалистами высказаны замечания, требующие устранения. В этой связи принято решение доработать документацию и не рассматривать на научно-техническом совете Роскосмоса отдельно эскизный проект ракеты-носителя "Союз-5", а затем отдельно проект наземной инфраструктуры. Вместо этого принято решение завершить проектирование всего космического ракетного комплекса в целом, включая носитель, технические средства и сооружения, необходимые для проведения пусковых работ, и представить законченный проект с устраненными замечаниями в конце третьего квартала 2018 года", — пояснил собеседник агентства.
РИА Новости пока не располагает комментарием РКК "Энергия" и Роскосмоса.
В ноябре 2017 года эскизный проект новой ракеты прошел защиту в Ракетно-космическом центре "Прогресс" в Самаре, где планируется организовать сборку данного носителя, а в декабре того же года — на президиуме научно-технического совета самой РКК "Энергия".
РКК "Энергия" была назначена головным разработчиком "Союза-5" распоряжением правительства от 11 августа 2017 года. В составе соисполнителей работ — РКЦ "Прогресс" и Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры.
Эскизное проектирование – один из первых этапов разработки ракетно-космической техники, представляющий собой предварительную разработку общего вида изделия. За ним следует технический проект, а затем подготовка рабочей конструкторской документации, используемой в производстве.