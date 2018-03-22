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РИА Наука
РИА Наука

Почему Луна не из чугуна? Ученые спорят о происхождении спутника Земли

08:0022.03.2018
(обновлено: 08:19 22.03.2018)
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© Depositphotos / JohanSwanepoelОсновная версия гласит, что Луна появилась вследствие столкновения Тейи с ЗемлейОсновная версия гласит, что Луна появилась вследствие столкновения Тейи с Землей
© Depositphotos / JohanSwanepoel

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Наука знает о Луне очень много, но вопрос о том, как это космическое тело оказалось в поле притяжения Земли, до сих пор остается открытым. Все дело в противоречивости имеющихся данных, которые можно по-разному интерпретировать. РИА Новости рассказывает об основных гипотезах происхождения единственного естественного спутника нашей планеты.

Новорожденная Луна
© NASA/GSFC
Ученые: Луна оказалась "оторванным" куском мантии Земли

Теория большого столкновения

Согласно наиболее распространенной в научном сообществе точке зрения, Луна образовалась при столкновении молодой Земли с гипотетической планетой Тейей. Считается, что Тейя была гораздо меньше Земли, примерно с Марс. В 2004 году ученые предположили, что обе планеты образовались примерно на одном расстоянии от Солнца, и в результате гравитационного притяжения Землей Тейя сорвалась с орбиты, ударив нашу планету по касательной. В результате из вещества мантии Земли и Тейи образовалась Луна. 

Однако возникает вопрос: куда же делись частицы, которые должна была привнести Тейя? Грунт Луны, реголит, и земная кора очень похожи — отличия лишь в соотношении элементов. Доля стабильных изотопов кислорода в породе Луны и Земли почти одинакова, но на спутнике много тугоплавких элементов — титана, урана, тория и мало летучих — водорода, азота, фтора, инертных газов. То, что на Луне есть водяной лед, тоже говорит в пользу родства двух космических тел. 

Могли ли Тейя и Земля иметь совершенно одинаковый состав? Ученые не склонны так думать. Поэтому, если вещество Тейи не удастся обнаружить в Луне, в ход пойдет другая гипотеза: очень большая планета лишь задела Землю, выбив из нее крупные куски, которые и образовали Луну. 

© Depositphotos / innovariЛобовое столкновение Земли и Тейи
© Depositphotos / innovari
Лобовое столкновение Земли и Тейи

"Теория большой Тейи" объясняет дефицит железа на спутнике. Ведь этот элемент главным образом сконцентрирован в ядре Земли, а Луну, согласно данной теории, образовало вещество мантии.

Неласковая сестра 

В лунном грунте практически нет летучих элементов, и это натолкнуло ученых на довольно нетривиальную идею. Они предположили, что лобовое столкновение Земли и маленькой Тейи привело к формированию кольца из расплава и кусков горных пород. На окраине кольца вещество сгустилось, на него осел расплав — так возник зародыш спутника. Легкие и летучие элементы от нагрева просто испарились. 

© Sarah Stewart/UC DavisТак художник представил себе рождение Луны на орбите юной Земли
© Sarah Stewart/UC Davis
Так художник представил себе рождение Луны на орбите юной Земли

В пользу этой гипотезы говорит тот факт, что лунная кора состоит из анортозитов — очень древних горных пород, образовавшихся из расплава. Анортозиты есть и на Земле. 

Еще одна модификация основной гипотезы: Тейя пробила молодую Землю и полностью расплавилась в ее мантии. От удара в космос попало много земной материи, сформировавшей Луну.

Кроме того, есть гипотеза происхождения Луны и Земли из одного пылевого облака. Зарождающаяся планета не могла притянуть к себе все находящиеся рядом частицы материи, и они остались на ее орбите. В итоге возник спутник, весьма похожий на свою Землю. Правда, эта гипотеза не объясняет миниатюрность железо-никелевого ядра Луны. 

© Depositphotos / damiana1957Луна и Земля могли произойти из одного пылевого облака
© Depositphotos / damiana1957
Луна и Земля могли произойти из одного пылевого облака

Возможно, раскрыть тайну происхождения естественного спутника Земли поможет российская экспедиция "Луна-25", запланированная на 2019-2020 годы.

Посадочный модуль Луна-25 сядет в районе Южного полюса Луны
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина
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