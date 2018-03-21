РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Ученые открыли рыбу, "добровольно" ставшую слепым диабетиком

21:0021.03.2018
(обновлено: 21:02 21.03.2018)
03270
© Фото : Harvard Medical SchoolУникальная рыба-«диабетик», найденная в одной из пещер МексикиУникальная рыба-«диабетик», найденная в одной из пещер Мексики
© Фото : Harvard Medical School

МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Биологи нашли в Мексике крайне необычную рыбу, которая полностью потеряла зрение и способность управлять уровнем сахара в крови ради выживания в пещерных водоемах, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature.

Раковина улитки-конуса
© Fotolia / BSANI
Морские улитки используют инсулин как "биооружие", выяснили ученые
"Это открытие просто свело меня с ума. В большинстве случаев, поломки инсулиновой системы приводят к развитию множества самых разных проблем, однако эти рыбы, по всей видимости, никак не страдают от этого. Более того, похоже, что им это только приносит пользу", — заявил Николас Ронер, биолог из университета Канзаса (США).

Жирная и сладкая пища традиционно считается крайне опасной и вредной для организма человека, так как она способствует развитию ожирения, диабета и других проблем со здоровьем, заметно сокращающим продолжительность жизни. Почти все негативные эффекты от ее потребления уже давно нашли подтверждение в опытах на животных и всесторонне изучены.

С другой стороны, некоторые животные, такие как белые медведи, могут питаться исключительно мясом и жиром, а тюлени – постоянно поддерживать сверхвысокий уровень сахара в крови, и не испытывать тех проблем, которые поразили человечество в последние годы. Сегодня генетики и биологи активно изучают ДНК этих животных, а также их микрофлору в попытке понять, что защищает их от развития проблем с метаболизмом.

Ронер и его коллеги открыли экстремальный пример подобного приспособления к необычным условиям среды, изучая мексиканских рыбок-харацинов (Astyanax mexicanus), часть из которых живет в пресноводных реках и озерах, а некоторые – в затопленных пещерах. "Подземная" разновидность этих рыб пока не стала отдельным видом, но при этом они уже успели потерять глаза и приобрели ряд черт, которые помогают им выживать в вечной темноте.

Бурый медведь
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Ученые назвали животное, которому не вредит жирная пища

Наблюдая за работой органов этих рыб, ученые заметили несколько необычных особенностей, которые заставили их приглядеться к инсулиновой системе Astyanax mexicanus. В частности, "пещерная" версия этих рыб была гораздо толще их речных кузенов, а в их крови содержалось необычно много сахара.

Расшифровав ген insra, отвечающий за распознавание молекул инсулина, ученые с удивлением обнаружили, что он содержит в себе мутации, из-за которых он в принципе не может считывать этот гормон. Иными словами, уровень глюкозы в крови этих рыб никак и ничем не регулируется и находится в "свободном плавании".

Подобные поломки ДНК, как рассказывает Ронер, раньше считались фатальными, однако пещерные харацины совсем не собирались умирать и чувствовали себя не хуже, чем их речные собратья. Более того, эти рыбы в среднем живут около 14 лет, что значительно больше, чем у большинства других обитателей рек и озер таких же размеров. Еще больше вопросов вызывает тучность этих рыб — помимо управления уровнем сахара, insra так же относится к числу генов роста, необходимых для набора массы.

Пациент с избыточным весом
© Fotolia / Africa Studio
Российские ученые выяснили, как связаны ожирение и воспаление

Открыв эту необычную особенность пещерных рыб, ученые попытались воспроизвести ее, пересадив их версию insra в ДНК обычных аквариумных рыбок данио-рерио. Подобная генетическая "операция" привела к тому, что новые подопечные Ронера и его команды потолстели и потеряли контроль над метаболизмом, что подтвердило их первоначальные выводы.

Почему пещерные харацины добровольно стали диабетиками, пока не понятно, однако ученые предполагают, что подобная способность помогает им выживать в условиях постоянного недостатка пищи в пещерных водоемах. Как надеются авторы статьи, изучение мутаций в insra и генов, защищающих белки рыбы от "засахаривания", поможет медикам найти ключ к лечению диабета и других проблем с метаболизмом.

Комментировать
РИА Наука
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена