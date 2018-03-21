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РИА Наука
РИА Наука

ЕКА запустит в 2028 году первый зонд для изучения атмосферы экзомиров

16:1621.03.2018
(обновлено: 16:17 21.03.2018)
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© ESAЗонд ARIEL будет прятаться за Землей в точке L2 для защиты от лучей СолнцаЗонд ARIEL будет прятаться за Землей в точке L2 для защиты от лучей Солнца
© ESA

МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Европейское космическое агентство официально одобрило постройку и запуск зонда ARIEL, который отправится в космос в 2028 году для изучения атмосфер потенциальных "двойников Венеры", сообщает сайт ведомства.

Аппарат ARIEL Европейского космического агентства
© Фото : ESA
ARIEL позволит ученым подробно изучить более 500 экзопланет
"Главная задача нашей миссии – поиск взаимосвязей между составом атмосферы планет и тем, в каких условиях они рождаются. Другие космические телескопы заточены только на поиск новых экзопланет и оценку их размеров и массы. ARIEL поможет нам понять, из чего они состоят, как они формируются и как они эволюционируют", — заявила Джованна Тинетти, руководитель миссии.

После запуска орбитального телескопа "Кеплер", ученые обнаружили почти четыре тысячи планет вне пределов Солнечной системы, несколько десятков которых являются потенциальными "двойниками" Земли или находятся в так называемой "зоне жизни". Их открытие побудило планетологов и астробиологов приступить к разработке методов, которые бы позволили оценить их пригодность к жизни или же попытаться найти ее следы в их атмосфере.

Существующие и даже будущие наземные и космические телескопы не обладают достаточной чувствительностью и разрешающей способностью для того, чтобы изучить состав атмосферы даже у самых близких, горячих и крупных экзопланет. По этой причине и НАСА, и ЕКА давно разрабатывают планы по постройке новых космических телескопов, специально предназначенных для поисков следов жизни и оценки обитаемости иных миров.

Первым из них станет проект ARIEL, чья постройка была официально одобрена в ЕКА на этой неделе. Первоначальные планы по созданию этого космического телескопа стоимостью в 450 миллионов евро появились два года назад, и сейчас в  этом проекте участвует около дюжины стран ЕС и других государств мира.

Карта звездной системы Wolf 1061
© Фото : UNSW/Universe Sandbox 2
Астрономы нашли планету в зоне жизни в ближайших окрестностях Земли

В общей сложности, как надеются ученые, ARIEL изучит атмосферы более 500 экзопланет, похожих по своему климату не на Землю, а на Венеру. "Кеплер" и ряд наземных телескопов открыли сотни подобных планет за последние годы, и ученых давно интересует, как аналоги Земли могут превращаться в "адские" миры, подобные второй планете Солнечной системы.

Главным плюсом ARIEL, как отмечают ученые, является то, что этот зонд может получить все необходимые данные по составу атмосферы той или иной планеты всего за один ее проход по диску звезды. Это ускорит работу телескопа и позволит ученым наблюдать за экзомирами, которые находятся на большом расстоянии от светила и совершают один оборот за несколько лет.

Подобные планеты, как отмечают ученые, вряд ли могут поддерживать жизнь, однако их изучение поможет нам понять, что отличает Землю от других планет и выяснить, какие условия необходимы для зарождения и поддержания жизни. Все это, в свою очередь, ускорит поиски двойников Земли при помощи телескопов TESS, CHEOPS и более новых космических аппаратов.

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