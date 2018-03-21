Ученые нашли новую связь между ибупрофеном и болезнями сердца

МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Регулярное употребление даже небольших доз ибупрофена и других обезболивающих лекарств повышает риск развития мерцательной аритмии и других болезней сердца примерно на 20-30%, заявляют ученые в статье, опубликованной в журнале BJCP.

Так называемые нестероидные обезболивающие, в том числе ибупрофен, диклофенак и ряд других лекарств, работают, подавляя действие циклооксигеназ – ферментов, отвечающих за развитие воспалительной реакции. Эти вещества не вызывают привыкания и достаточно хорошо подавляют боль, благодаря чему их сегодня можно купить в любой аптеке без рецепта и в фактически неограниченных количествах.

Хуэй-цзюй Цай, биолог из Национальных институтов здоровья Тайваня, и его коллеги, выяснили, что подобные обезболивающие могут негативно влиять на работу сердца и сосудов, наблюдая за здоровьем примерно 57 тысяч пациентов тайваньских клиник.

Половина этих людей страдала от мерцательной аритмии, нарушения сердечных ритмов. Ее развитие часто приводит к появлению тромбов внутри сердца, его остановке и прочим потенциально фатальным проблемам. Остальные участники опытов не страдали от подобных проблем и обладали относительно здоровой сердечно-сосудистой системой.

В прошлом, как отмечает Цай, ученые уже замечали, что ибупрофен и прочие универсальные обезболивающие могут вызывать остановку сердца и прочие проблемы с его работой в тех случаях, если пациенты принимают их в очень больших количествах. Руководствуясь этой идеей, медики сравнили, как много подобных препаратов употребляли носители аритмии и здоровые участники опытов.

Как оказалось, люди с болезнями сердца и сосудов принимали гораздо больше обезболивающих лекарств, чем остальные пациенты клиник. Когда ученые убрали очистили статистику от всех побочных факторов, их расчеты показали, что постоянное употребление ибупрофена и его "кузенов" повышает вероятность развития мерцательной аритмии и связанной с ней болезней примерно на 20%.

Что интересно, прием комбинаций из узкоспециализированных и "общих" типов обезболивающих еще больше повышал вероятность развития проблем с сердцем – у таких пациентов артимия появлялась примерно на 30% чаще, чем у здоровых людей.

Все это, как считает Цай, говорит о том, что ибупрофен и прочие нестероидные обезболивающие не стоит принимать бездумно в больших количествах. Медикам, по его мнению, "стоит заново оценить все плюсы и минусы от использования нестероидных обезболивающих в клинической практике".