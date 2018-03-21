Специалисты запустили двигатель спутника "AngoSat-1", сообщил источник

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Специалистам удалось запустить двигательную установку ангольского спутника Angosat-1, дрейфующего на орбите с конца декабря, что дает надежду на полное восстановление его работы, сообщил РИА Новости в среду источник в ракетно-космической отрасли.

Спутник практически с момента запуска 27 декабря находится в неуправляемом режиме и дрейфует на орбите. Сейчас он находится вне зоны видимости станций управления в России и Анголе (заказчик аппарата). В зону видимости он войдёт в начале апреля.

"В первой половине марта проведено тестовое включение двигательной установки космического аппарата Angosat-1, что позволяет рассчитывать на восстановление работоспособности космического аппарата и выведение его в нужную точку стояния", — сказал собеседник агентства.

Получить комментарий в РКК Энергия (разработчик аппарата) РИА Новости пока не удалось.

