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РИА Наука
РИА Наука

На что способны звезды, или Криминал в космосе

08:0021.03.2018
(обновлено: 08:14 21.03.2018)
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© Иллюстрация РИА Новости . Алина ПолянинаПульсар крадет вещество у соседней звезды, красного гигантаПульсар крадет вещество у соседней звезды, красного гиганта
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Гигантские космические объекты постоянно взаимодействуют друг с другом и порой достаточно агрессивно: звезды поглощают чужую материю и разрывают планеты на части, галактики захватывают чужие звезды. РИА Новости рассказывает о раскрытых недавно астрономами "преступлениях" вселенского масштаба.

Вспышка на солнце
© NASA / GSFC/SDO
Астроном рассказал о "сбежавшей" из Солнечной системы звезде

Пульсар-вор обрел вторую молодость

Каждый крупный космический объект окружен гравитационным полем. А если две звезды находятся рядом, их поля притяжения перекрываются. Из-за разницы в массе и размерах звезд возникает зона, где гравитация одного объекта преобладает над гравитацией другого. И более сильная звезда тянет одеяло на себя — поглощает материю соседа. 

В начале марта европейские ученые обнаружили яркий пример такого рода — пульсар IGR J17329-2731, забирающий материю соседа, старого красного гиганта. Астрономы считают, что раньше пульсар был белым карликом, питавшимся звездным ветром красного гиганта. А накопив массу, превратился в нейтронную звезду.

Подобные объекты обычно вращаются, излучая волны разного типа. По версии ученых, IGR J17329-2731 излучал в рентгеновском диапазоне и постепенно замедлялся. Но потом наворовал материи и вновь раскрутился, обзаведясь мощным магнитным полем, что характерно для молодых нейтронных звезд. 

Война миров

Нашу галактику Млечный Путь окружали спутники — более мелкие и тусклые, а потому невидимые галактики. Млечный Путь разрушил многие из них. Дело в том, что, обладая колоссальной массой, он притягивает почти всю темную материю, которая служит невидимым клеем, соединяющим космические объекты. Лишенные темной материи, галактики распадаются.

© Amanda Smith, Institute of Astronomy, University of CambridgeГалактика Млечный Путь разорвала галактику-спутник на четыре "хвоста". Представление художника
© Amanda Smith, Institute of Astronomy, University of Cambridge
Галактика Млечный Путь разорвала галактику-спутник на четыре "хвоста". Представление художника

Кроме темной материи, Млечный Путь забирает и звезды. Астрономы рассчитали движение галактики DEG в течение последних восьми миллиардов лет и показали, что она лишилась около 90 процентов темной материи и трети звезд. Пять из одиннадцати самых удаленных звезд Млечного Пути родились в DEG, остальные пришли из другой обворованной "мини-галактики". 

Сохранившиеся в спутниковых галактиках звезды сначала представляли собой хаотичный набор, не связанный общей гравитацией. Но затем Млечный Путь прибрал их к рукам и организовал. Например, в Кольцо Единорога — цепочку звезд, трижды "обернутую" вокруг нашей галактики.

© ESAТак художник представил себе звезды, "сбегающие" из Млечного Пути
© ESA
Так художник представил себе звезды, "сбегающие" из Млечного Пути

Впрочем, и галактики-спутники не остались в долгу. Исследуя скорость движения 14 звезд на периферии Млечного Пути, международная группа астрономов пришла к выводу, что родились они вовсе не там, а в центре. Значит, небольшие галактики разрушились не сразу и увлекли с собой на окраину часть звезд. 

Убийца планетарного масштаба

Звезда RZ Piscium из созвездия Рыб буквально разорвала на части несколько оказавшихся слишком близко планет, предположили астрономы из США. 

Астроном Алексей Финогенов из Института внеземной физики в Гархинге
© Фото : MPE/MPG
Астроном: мы выяснили, что галактики умирают из-за "обжорства"

Их заинтересовало загадочное мерцание RZ Piscium. К такому эффекту приводят облака из пыли и газа, время от времени заслоняющие светило. Но подобные скопления частиц характерны для относительно старых звезд, и они образуются из оболочки самого светила, а RZ Piscium — довольно молодая по космическим меркам. Поэтому ученые пришли к выводу, что облака из пыли — остатки планет, прежде вращавшихся вокруг звезды. Сейчас они постепенно приближаются к ней и, по всей вероятности, скоро будут поглощены.

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