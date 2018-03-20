Космонавт Артемьев оценил вклад Илона Маска в науку

КОСМОДРОМ БАЙКОНУР (Казахстан), 20 мар — РИА Новости. Благодаря американскому предпринимателю, основателю космической компании SpaceX Илону Маску ряд космических проектов РФ могут быть реализованы значительно раньше, заявил на предполетной пресс-конференции российский космонавт Олег Артемьев.

"Пилотируемые (полеты — ред.) будут реализованы не скоро — за 2030-2040-е годы. Но все может измениться благодаря Илону Маску. Он анонсировал полет к Марсу гораздо раньше. Если он реализует свои планы, то, может быть, и мы подтянемся, и сроки изменятся", — считает космонавт.

В январе 2016 на инвестиционном форуме в Гонконге Маск заявлял, что его компания надеется осуществить полет на Марс в 2020-2025 годах.