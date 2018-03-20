Астрономы из МГУ назвали новую черную дыру в честь Стивена Хокинга

Так художник представил себе черную дыру, диск аккреции и окружающее их кольцо из пыли

Так художник представил себе черную дыру, диск аккреции и окружающее их кольцо из пыли

МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Астрономы из МГУ открыли новорожденную черную дыру, зафиксировав прощальный "крик" породившей ее звезды, и посвятили ее обнаружение Стивену Хокингу, сообщает пресс-служба вуза.

Как рассказывает профессор МГУ Владимир Липунов, российским астрономам удалось стать свидетелями относительно скоротечного космического катаклизма — увидеть, как одна из звезд в созвездии Змееносца прекратила существование и превратилась в черную дыру.

Событие сопровождалось мощным гамма-всплеском — выбросом огромного количества энергии в виде гамма-излучения и других электромагнитных волн. На небосводе такие вспышки наблюдаются примерно раз в день. По современным представлениям ученых, они возникают во время взрывов особенно крупных звезд и на первых фазах их превращения в черные дыры.

Новая вспышка, получившая имя GRP180316A, была открыта в прошлую пятницу, в семь часов утра по Москве. За два дня до этого умер Стивен Хокинг, один из основоположников теории черных дыр, и поэтому Липунов и его коллеги посвятили это открытие, как они сами выразились, "властелину черных дыр".

Когда звезда гибнет, сила притяжения порождаемой ей черной дыры или нейтронной звезды настолько высока, что выбрасываемые клубы материи бывшего светила объединяются в "бублик", который вращается вокруг центрального объекта.

Часть этого диска поглощается черной дырой, а остатки разгоняются до околосветовых скоростей и выбрасываются во внешнее пространство в виде джетов, узких пучков материи. Во время этой "раскрутки" материи погибающая звезда порождает столько энергии и света, сколько звезда класса Солнца вырабатывает за всю свою жизнь. То, как именно происходит этот процесс, ученые пока не знают, и спорят о его сути на протяжении последних 50 лет.

По словам Липунова, несмотря на частоту гамма-вспышек, астрономам крайне редко удается увидеть их на первых фазах развития и получить информацию о тех звездах, которые их порождают.

В данном случае благодаря автоматизированной системе телескопов "МАСТЕР", построенной МГУ, российским ученым удалось установить точные координаты вспышки и изучить ее спектр. Также они проследили за тем, как менялся ее спектр по мере повышения яркости прощального "крика" умершего светила.

По словам астрономов, изучение новой вспышки GRP180316A поможет понять, как возникают гамма-всплески такого типа и что остается на месте бывшей звезды, помимо черной дыры.